Frontier Developments tarafından geliştirilmiş olan RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition Epic Games Store'da ücretsiz indirilebilir oldu. Önümüzdeki hafta boyunca kütüphanenize ek bir ücret ödemeden ekleyebilirsiniz. Detaylar haberimizde.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition Ücretsiz Oldu!

Eğer strateji ve simülasyon türü oyunları seviyorsanız, bu haftanın oyununu kaçırmayın. Ancak mağazaya geçiş yapmadan önce, isterseniz gelin oyunun detaylarına bir göz atalım.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

Bu oyun sayesinde, üç yüzden fazla tren ve oyuncak, beş yüzden fazla dekor parçası, altmış mağaza, hizmetler, yirmi kadar hayvan ile hayalinizdeki eğlence parkını oluşturmanız mümkün olacak. Başarıya ulaşabilmek için finansmanınızı, hizmetlerinizi, personelinizi ve mağazalarınızı kontrol etmeniz gerekecek. Bunlara ek olarak, misafirlerinizin ihtiyaçlarını karşılayarak, parkınızın sorunsuz bir şekilde faal kalmasını sağlamak durumunda olacaksınız. Tercihen yarattığınız parkı da ister kendi yarattığınız misafirlerin gözünden, isterseniz de RollerCoaster Tycoon 3 oyununun treninin kamerasıyla görebileceksiniz.

Oyunun Complete Edition sürümü, “Soaked!” ve “Wild!” genişleme paketleri içerikleriyle geliyor. Bu içerikler ile su parkları ve hayvan yaşam alanları oluşturma ve yönetme özellikleri de RollerCoaster Tycoon 3 oyununa ekleniyor.

Eğer bu oyun ilginizi çekmişse, 1 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 17:59’a kadar buradan kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu ise Pikuniku olarak seçilmiş.