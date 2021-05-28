Rolls-Royce Boat Tail Dünyanın En Pahalı Arabası Oldu

Rolls-Royce Boat Tail özellikleri neler? Şimdiye kadar üretilmiş dünyanın en pahalı otomobil olan Rolls-Royce Boat Tail, sadece üç özel müşteri için üretildi. 38 milyon dolar fiyat etiketine sahip olan araç, açılabilir üst panelinden güneş şemsiyesine kadar özenle tasarlanmış durumda.

Rolls-Royce Motor Cars Perşembe günü, ”şimdiye kadar yaratılmış en iddialı otomobil” olarak adlandırdığı lüks araç modeli Boat Tail’i tanıttı.

Rolls-Royce Boat Tail özellikleri neler?

Boat Tail, yaklaşık 5,8 metre uzunluğunda, dört koltuklu bir araba ve aracın arkası yat güvertesi şeklinde. İngilizce'de tekne kuyruğu anlamına gelen boat tail kelimesine ithafen üretilen araçtan sadece üç tane hazırlandı.

Boat Tail'in kaputunun altında ise 6.75 litrelik çift turbo V12 motor bulunuyor. Rolls-Royce bu güçlü motorla ilgili detaylı bir performans raporu paylaşmadı. Rolls-Royce'a göre Boat Tail yarış için değil, seyir için tasarlandı.

Bu aracın en dikkat çekici bir diğer özelliği ise tamamen elle boyanmış Azur mavisi motor kaputu. Ön taraftaki boyalı Rolls-Royce panteon ızgarası, ilk kez geleneksel paslanmaz çelik kaplamanın yerini alıyor.

Ayrıca ekstra gölge sağlamak için Boat Tail'in arkasına doğru açılan bir güneş şemsiyesi de bulunuyor. Paslanmaz çelik şaft ve alüminyum kaplin ile donatılan yüksek gerilimli kumaş, karbon fiber çubukların üzerine çekilerek güneşli günlerde açılabiliyor.

Yeni model, Rolls-Royce’un kendi iş kolunda, otomobil üreticisinin en üst düzey müşterilerinin benzersiz otomobilleri tasarlamasına olanak tanıyacak, yalnızca davetiyeli bir program olan Coachbuild’i başlatmasıyla geliyor.

Rolls Royce CEO’su Torsten Müller-Ötvös, otomobili muhteşem bir tasarım olarak nitelendirerek, müşterinin yolculuğun her adımında yer aldığını ve bu tür özel davet otomobiller için geliştirilen deneyimin parayla satın alınamayacak olduğunu söyledi.

"Bu son derece nadir ve (sadece özenle seçilmiş kişilerin satın alabileceği) bir şey” dedi. Coachbuild bölümünün şirketin küçük bir parçası olacağını ve özel yapım otomobiller üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

CEO Torsten Müller-Ötvös, "Burada herhangi bir hacim veya rakamdan bahsetmiyoruz. Bu konsepte aykırı olurdu. Son derece özel müşterilerin özenle seçildiğini görmek istiyoruz, şahsen benim tarafımdan seçildiklerini söylemeliyim, çünkü böyle bir yolculuğa kiminle çıkacağımızı bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.