Lüksü İliklerinizde Hissedin: Rolls-Royce Cullinan Türkiye'de!

Rolls-Royce Cullinan 2019, lüksün çok yönlü sürüş deneyimi ile birleştiği bir SUV olması ile dikkatleri çekiyor. Yeni model Türkiye'de!

Rolls-Royce Cullinan 2019 Türkiye'de!

İstanbul'da bulunan İngiltere konsolosluğunda tanıtılan Rolls-Royce Cullinan 2019, bu basın etkinliği ile birlikte Türkiye topraklarına adım attı. Tamamı alüminyum malzemeden üretilen bu araç, tamamen alüminyum yapıdaki ikinci Rolls-Royce modeli olarak öne çıkmakta.

Konu hakkında açıklama yapan bölge yetkilisi "Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul etmeyenler için tasarımcılarımız, gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir otomobil yarattı.'' diyerek otomobilin tasarımı noktasında ince detaylara işaret etti.

Bununla birlikte Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal ise yeni otomobil hakkında “Cullinan sizi günlük hayatın monotonluğundan çıkartarak ıssız bir gölde balık tutmaya, karlı yollardan geçerek dağ evinize zahmetsizce götürürken aynı zamanda çocuklarınızı evden okula, akşamları ise bir sanat sergisine aynı lüks hissiyle götürecektir'' dedi.

Rolls-Royce Cullinan 2019 Teknik Özellikleri

Yeni modelin kalbinde 6,75 litrelik devasa bir V12 motor yer almakta. Çift turbo beslemesi ile 571 ps 563 beygir 850 nm tork güç üreten Rolls-Royce Cullinan 2019, torku 1600 rpm devirden itibaren sunmakta.