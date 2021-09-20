Rolls-Royce Elektrikli Uçağı 15 Dakikalık İlk Uçuşunu Tamamladı

Rolls-Royce tarafından geliştirilen tek kişilik elektrikli uçağın on beş dakikalık ilk uçuşu başarılı bir şekilde tamamlandı. Mühendislerin gelecekteki uçuşlara ve testlere yönelik veriler toplamasına olanak sağlayan deneme, şirketin "inovasyon ruhunun" bir parçası olarak tamamlandı.

Rolls-Royce Elektrikli Uçak İlk Uçuşu Başarıyla Tamamladı

Rolls Royce tarafından yapılan açıklamaya göre tek kişilik elektrikli uçağın güç paketi, bir elektrikli uçaktaki en yoğun batarya paketi olarak tanımlanıyor. 400kW'lık pil paketi 500 beygirin üzerindeki gücü ile uçağın 480 KM / Saat hıza ulaşmasını mümkün hale getiriyor.

Aslında ilk uçuş denemesinin bundan yaklaşık bir yıl önce yapılması planlanıyordu ancak şirketin süreci biraz daha uzatması gerekti. Yaklaşık olarak altı ay önce ilk taksi denemelerini tamamlayan elektrikli uçak, şimdi ilk uçuşunu başarıyla tamamlamış oldu.

Sera gazının artan etkilerinden korunmak için elektrikli çözümlerin ortaya çıkmaya başlaması, başlangıçta otomobillerde sonrasında ise uçaklarda yer almaya başladı. Şimdilik ticari uçaklar için uygun olmasa da, yakın gelecekte bunun mümkün hale gelmesi hedefleniyor.

Birleşik Krallık da söz konusu proje için yarım finansman desteğinde bulunarak hedefin gerçekleşmesine yönelik önemli bir adım atmış oldu. Peki siz elektrikli uçaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.