Rolls-Royce'dan Koronavirüse Karşı Ekonomi İttifakı

Rolls-Royce, Covid-19'un ekonomik etkisiyle başa çıkabilmek için veri analizi uzmanlarını bir araya getirerek Emer 2 gent adlı bir Koronavirüs ittifakı kurdu. Daha önce politikacılar da veri uzmanlarından koronavirüs pandemisiyle mücadeleye yardımcı olmalarını istemişti.

Rolls-Royce, Koronavirüse karşı kurulan ittifakın küresel toparlanmayı desteklemek için geleneksel ekonomik, iş, seyahat ve perakende verilerini yorumlamayı amaçladığını söyledi. Bunun haricinde Emer 2 gent Koronavirüs kurulunun pandemiden kaynaklanan durgunluk etkilerini öngörebilmesi isteniyor.

Koronavirüs ittifakına veri bilimcisi olan herkes katılabilir

Rolls-Royce Koronavirüs ittifakı üyelerinin arasında Leeds Veri Analitiği Enstitüsü, IBM, The Data City, Truata ve Google Cloud gibi veri analizi yapabilen markalar yer alıyor. İttifak “gizlilik ve güvenlik konularına keskin bir odaklanma” sözü veriyor. Ayrıca veri bilimcileri de dahil olmak üzere Emer 2 gent ittifakına herkes katılabilir ve öngörülerini paylaşabilir.

Leeds Veri Analitiği Enstitüsü'de veri profesörü olan Mark Birkin "Covid-19 krizi hükümetlerin ve danışmanların hareketlilik, davranış ve iletişim ağları hakkında gerçek dünyadan önsezi arayışına ihtiyaçları olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verdi.