Rolls-Royce Kullanıcılarına Özel Sosyal Ağ Whispers Yayınlandı

Bir Rolls-Royce sahibisiniz ama yeteri kadar arkadaşınız yok mu? İngiltere merkezli şirket sizi düşünerek, Whispers isimli sadece Rolls-Royce sahiplerinin kullanabileceği bir tür sosyal medya platformu yayınladı.

Şimdi şöyle bir hayal kuralım: Geliştirdiğiniz uygulamayı satmışsınız ve kendinize yepyeni bir Rolls-Royce alabilecek parayı cebinize koymuşsunuz. Arabanız en sonunda gelmiş ve onunla küçük bir gezintiye çıkmışsınız. Ardından hissettiğiniz duyguları paylaşacak yakın arkadaşlar arıyorsunuz; ancak arkadaşlarınız uygulamalarını satıp Rolls-Royce alamadığından yalnız hissediyorsunuz. İşte müşterilerinin bu "acıklı" durumda kalmasını istemeyen İngiliz şirket, yeni arabanıza dair bilgiler alabileceğiniz ve başkaları ile paylaşabileceğiniz Whispers isimli uygulama geliştirdi.

Uygulama aslında Rolls-Royce sahiplerinin, arabalarına satın alabilecekleri ultra lüks geliştirmeleri görebilmeleri için tasarlanmıştı. Yani uygulamayı açtığınızda, deri koltuğun altına ısıtıcıdan başka neler koyabileceğinizi görebiliyordunuz. Buna rağmen şirket, uygulama içine mesajlaşma seçeneği de koydu. Mesaj seçeneği sayesinde Rolls-Royce sahiplerinin birbirlerine mesaj atabilmelerinin önü açılmış oldu.

Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös yaptığı açıklamada, "Bugün dünyaya Whispers adında bir uygulama sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Whispers, Rolls-Royce tarafından küratörlüğü yapılan ve doğrudan küresel topluluğumuzun parmak uçlarına teslim edilen dönüştürücü deneyimler, nadir ve arzu edilen ürünler, değerli hazineler ve özel Rolls-Royce önizlemeleri sunuyor." dedi.

İşin ilginç tarafı ise Rolls-Royce'un aslında uygulamayı iki yıldır geliştiriyor olması. İki yıl önce küçük müşteri grupları üzerinde testler yapmaya başlayan şirket, uygulamayı kullanan müşterilerin çok memnun kalması sonrasında Whispers uygulamasını herkese açmaya karar vermiş durumda.

Neyse yine zenginin parası...