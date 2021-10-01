Rolls-Royce Tamamen Elektrikli İlk Otomobili Spectre ile Karşımıza Çıktı!

Ulaşım araçlarındaki elektrikli çözümler için yaptığı çalışmalar ile adından sıklıkla söz ettiren Rolls-Royce, tamamen elektrikli ilk otomobili Spectre ile karşımıza çıktı. Şu anda test aşamasında olan modelin 2023 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

Rolls-Royce Spectre Nasıl Olacak?

Spectre modelinin yayınlanan prototip görüntüleri tam anlamı ile berrak bir görüntü sunmuyor olsa da, modelin temel hatlarını yakından görebilmemize olanak sunuyor. Tabii ki bu tasarımın bir prototip olduğunu göz önünde bulundurursak, zaman içerisinde bazı değişikliklerin mevcut olabileceğini düşünebiliriz.

Modelin prototip aşamasındaki bir test halinde olduğunu vurgulayan Rolls-Royce, bu bakımdan herhangi bir teknik detaylar listesini paylaşmadı. Buna karşın modelin yoğun bir şekilde test edileceği ve bu testlerin 2,5 milyon kilometre boyunca sürdürüleceği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre her şey yolunda giderse Spectre 2023 yılının son çeyreğinde satışa sunulmuş olacak. Ayrıca şirketin diğer gelecek planları, 2030 yılına kadar tüm ürün gamını tamamen elektrikli hale getirmek olarak vurgulandı.

Elektrikli Uçak Çalışmaları Sürüyor

Rolls-Royce kısa bir süre önce kendi bünyesinde geliştirilen tek kişilik elektrikli uçağın on beş dakikalık ilk uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre tek kişilik elektrikli uçağın güç paketi, bir elektrikli uçaktaki en yoğun batarya paketi olarak tanımlanıyor. 400kW'lık pil paketi 500 beygirin üzerindeki gücü ile uçağın 480 KM / Saat hıza ulaşmasını mümkün hale getiriyor.

Aslında ilk uçuş denemesinin bundan yaklaşık bir yıl önce yapılması planlanıyordu ancak şirketin süreci biraz daha uzatması gerekti. Yaklaşık olarak altı ay önce ilk taksi denemelerini tamamlayan elektrikli uçak, şimdi ilk uçuşunu başarıyla tamamlamış oldu.