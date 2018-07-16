Rolls-Royce, Uçan Taksi Geliştiriyor

Yalnızca Airbus ve Uber gibi şirketlerin uçan taksi projesi üzerinde çalıştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birleşik Krallık merkezli lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, EVTOL (Elektrikli Dikey İniş ve Kalkış) yapabilen dört kişilik uçan taksi planıyla rekabete dahil oldu.

Rolls-Royce, her ne kadar astronomik fiyattaki lüks araçlarıyla biliniyor olsa da, aynı zamanda bir havacılık ve savunma şirketi. BMW çatısı altında faaliyet gösteren firma, uçan taksi projesini açıkladı.

Rolls-Royce tarafından geliştirilen uçan taksinin kalbinde EVTOL teknolojisi bulunuyor. Boydan boya bir kanat tasarımına sahip olan hava aracı, arka tarafında bir pervaneye sahip. Bünyesinde 500 kW’lık bir elektrikli motor barındıran uçan taksi, saatte 250 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Elektrikli Dikey İniş ve Kalkış konseptine sahip olan araç, ismine rağmen tamamen elektrikli değil. Gücünün bir kısmını hibrit motorundan alan uçan taksi, bu sayede havada kalma süresini önemli ölçüde artırıyor.

Şirket, tasarımı yaparken "personal air mobility" (kişisel hava hareketliliği) üzerine odaklandı. Kalabalık şehirlerde insanları rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanan araç, bununla birlikte kargo taşımacılığı ve askeri amaçlarla da kullanılabilecek.

Uçan taksisi ile Uber ve Airbus gibi firmalara rakip olması beklenen Rolls-Royce, herhangi bir zaman çizelgesi paylaşmadı; ancak aracın en erken 2020 yılında havalanması bekleniyor. EVTOL konseptinin halihazırda geliştirilme aşamasında olduğunu vurgulayan şirket, rakiplerinin önüne geçmek istiyorsa elini çabuk tutmak zorunda.