Rolls-Royce’un Elektrikli Uçağı Dünya Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor

Rolls-Royce, ACCEL projesi altında dünyanın en hızlı elektrikli uçağını yapmayı hedefliyor. Çevreci bir yaklaşımla hareket eden şirket, projede devletin desteğini de alarak hedefini gerçekleştirmek üzere çalışmaya devam ediyor.

Rolls-Royce, geçen hafta elektrikli uçak modelini İngiltere’de bulunan Gloucestershire Havaalanı’nda görücüye çıkarmış ve proje adına büyük bir adım atmıştı. Şimdilerde ACCEL uçağının elektronik itki sistemi üzerine yoğunlaşan çalışma takımı, uçağın önümüzdeki bahar aylarında rekor kırmak üzere hazırlanmasını planlanıyor. Şirket, uçağın saatte yaklaşık olarak 483 kilometre hıza ulaşmasını bekliyor.

Önümüzdeki birkaç ay içinde test edilmesi planlanan uçak, daha önce bir uçak için geliştirilmiş olan en yüksek güç yoğunluğuna sahip olan bataryalara sahip olacak. Uçağın tek şarj ile yaklaşık 321 kilometre gitmesi planlanıyor, bu mesafe de yaklaşık olarak Paris’ten Londra arası bir mesafeyi kapsıyor denebilir. Ayrıca şirketin açıklamalarına göre kullanılan enerji, 250 evin ihtiyacı olan enerjiye eşit olacak.

Elektrikli araçların geliştirilme amacı aslında dünyada insanların neden olduğu karbon ayak izinin azaltılması. Karbon ayak izi, insanların doğaya verdiği zararın bir ölçütü olarak kullanılıyor. Elektrikli uçaklarla gelecekte karbon ayak izinin azaltılması planlanıyor.