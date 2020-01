Ronaldo, 200 Milyon Takipçiyle Instagram'ın Kralı!

Instagram’ın en çok takip edilen ismi artık Selena Gomez değil. Instagram kullanmamasına rağmen sosyal platformda zirvede olan Gomez’i tahtından eden isim her hareketiyle çok konuşulan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo. İşte Ronaldo’nun Instagram takipçi sayısı

Instagram’da en çok takip edilen 10 isim belli oldu. 2019 yılında paylaştığı her gönderiden 780 bin Sterlin alan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 167 milyon takipçili genç şarkıcı Selena Gomez’i tahtından etti. Ronaldo, 200 milyon takipçiyle şu anda Instagram’daki en popüler isim. 34 yaşındaki futbolcu kendisini destekleyenlere “Bu yolculuğu her gün benimle paylaştığınız için teşekkürler!!” notu içeren bir video paylaştı. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan video, Ronaldo’nun hayatını oluşturuyor. Hayatında şimdiye kadar yaşadığı her şey bu videoda toplanmış diyebiliriz.

Juventus’lu yıldız futbolcu, Instagram’da antrenman, maç fotoğraflarının yanı sıra eşi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla geçirdiği eşsiz anları hayranlarıyla paylaşıyor. Instagram’ın kralı unvanını alan efsane futbolcuyu 173 milyon takipçiyle Ariana Grande izliyor. Üçüncü isim The Rock lakaplı Dwayne Johnson. Selena Gomez, 167 milyon takipçiyle dördüncü sırada yer alırken, Kylie Jenner 160 milyon takipçiyle hemen arkasından geliyor. Instagram’da en çok takipçisi olan diğer isimler Kim Kardashian West (158 milyon), Lionel Messi (142 milyon), Beyonce (139 milyon), Neymar Jr. (132 milyon).