Ronaldo, 300 Milyon Takipçiyi Geride Bıraktı

Çeşitli sosyal medya sitelerindeki takipçi sayısını 300 milyonun üzerine çıkaran Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen sporcusu olma unvanını sürdürmeye devam etti. Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere başlıca sosyal medya siteleri üzerinden hayatına dair kimi anları paylaşan Ronaldo, bu yolla 300 milyon barajını aşmayı başardı.

Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sene La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Portekizli yıldız, attığı onlarca golü, yılın oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or) ödülünü kazanarak taçlandırmıştı. En yakın rakibi Messi'yi toplam Ballon d'Or ödülü sayısında yakalamasıyla adından sıkça söz ettiren başarılı futbolcu, aynı başarısını sosyal medya üzerinde de sürdürdü.

2016 yılında 253 milyon olan takipçi sayısını kazandığı kupalar ve ödüllerle birlikte arttırmaya devam eden yıldız, 2017'nin son günlerinde bu sayıyı 306 milyona çıkardı. Ronaldo, geçen yıla oranla Twitter'daki takipçi sayısını 49 milyondan 66,8 milyona, Facebook'ta 108,847 milyondan 122,627 milyona, Instagram'da ise 85,5 milyondan 117 milyona yükseltti. Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise Facebook hesabındaki takipçi sayısını geçen yıla oranla 87,6 milyondan 89 milyon 472 bine çıkardı. Twitter hesabı olmayan 30 yaşındaki futbolcu, Instagram'daki takipçi sayısını ise 62 milyondan 85,2 milyona yükselterek yaklaşık 175 milyon takipçisi tarafından beğenildi. En çok takipçisi olan futbolcular sıralamasında üçüncü sıraysa Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Neymar oturdu.

En çok takip edilen sporcular listesinde NBA'den basketbolcuların yanı sıra Hindistan'ın en çok izlenen sporu olan kriterin yıldızı Sachin Tendulkar da dikkat çekenler arasındaydı. Listede Ronaldo'dan sonra NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James ikinci sırada yer alırken, Hindistanlı eski kriketçi Sachin Tendulkar (22 milyon 685 bin), Kohli (21,8 milyon) ve Golden State Warriors'ın all-star şutörü Kevin Durant (17,4 milyon), Twitter'da en popüler 10 sporcu arasında farklı branşlardan giren diğer isimler oldu.

Sosyal Medyada En Çok Takip Edilen Türk Sporcu

Türkiye'den çıkıp namını yurt dışında duyurmayı başaran Arda Turan, en çok takip edilen Türk sporcu unvanını bu sene de kimselere bırakmazken, Facebook'ta 7,2 milyon, Instagram'da 7,1 milyon, Twitter'da ise 2,16 milyon takipçi sayısına ulaşan Arda, geçen yılki takipçi sayısını yaklaşık 1 milyon 500 bin artırarak 16,5 milyona ulaştı. Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil de Facebook'ta 31,6 milyon, Twitter'da 20,7 milyon, Instagram'da ise 14,9 milyon seveni tarafından takip edilerek 67,2 milyonluk takipçi kitlesiyle en popüler 10 sporcu arasına adını yazdırdı.

Sosyal Medyada En Çok Takip Edilen Süper Lig Oyuncusu

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Arsenal ile sayısız başarılar kazanan forvet oyuncusu Robin van Persie, toplamda 28,73 milyon (Facebook'ta 15 milyon, Twitter'da 9,33 milyon, Instagram'da ise 4,4 milyon) takipçiyle bu konudaki liderliğini sürdürdü. Fakat yaz transfer döneminde bonservis bedelsiz Beşiktaş'a gelen defans oyuncusu Pepe, toplamda 21 milyon 620 bin takipçiyle ilk defa Robin van Persie'yi zorlamayı başardı. Aynı listede üçüncü sıradaysa dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve sayısız kere Afrika'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Eto'o, 13 milyon takipçisiyle yer aldı.

Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma (6,2 milyon), Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel (4,7 milyon), Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da (3 milyon 655 bin) sosyal medyada en çok takip edilen Süper Lig oyuncuları listesinde yer alan oyuncuların başında gelen isimler oldular.