Ronaldo Attığı Gol ile Sosyal Medyada Gündeme Oturdu

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Sampdoria ile Juventus arasında oynanan maça damga vurdu. Cristiano Ronaldo'nun attığı gol kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Cristiano Ronaldo'nun Attığı Gol Sosyal Medyayı Salladı

Cristiano Ronaldo, Serie A'nın 17. haftasında oynanan maçta en çok konuşulan isim oldu. Ronaldo, Sampdoria - Juventus maçının 45. dakikasında attığı gol ile Twitter'da gündem oldu. Portekizli futbolcu, yerden tam 71 santimetre havaya sıçrarken, kafayı vurduğunda ise 2.56 metre yükseklikteydi.

2.56 metre yükseklikten atılan gol tüm Dünya'da en çok konuşulan konu haline geldi. Kullanıcılar Twitter'da #Ronaldo hastagi ile tweet atmaya başladı. #Ronaldo hastagi ile şu anda 5.657 tweet atıldı ve atılmaya devam ediliyor.

Kullanıcılar attıkları tweetlerde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu tebrik etmekteler. Hemen aşağıdan Cristiano Ronaldo'nun 2.56 metre yükseklikten attığı golü izleyebilirsiniz.

Şu gol çoğu kızdan güzel değil mi#Ronaldo pic.twitter.com/0G2VzDKgHD — ikitersbidüz (@_5n1k_) December 18, 2019

Sampdoria - Juventus Maçında Neler Yaşandı?

Sampdoria - Juventus maçını Juventus kazandı. Maçın 19. dakikasında Paulo Dybala bir gol attı ve Juventus öne geçti. 35. dakikada Gianluca Caprari bir gol attı ve beraberlik sağlandı. 45. dakikada Cristiano Ronaldo attığı gol ile takımını yeniden öne geçirdi. Maç 1-2 bitti.