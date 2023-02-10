Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin Formaları Satıldı ve AHBAP'a Bağışlandı!

4 gün önce ülkemizin 10'dan fazla ilini etkileyen Kahramanmaraş depreminin yaraları hâlâ sarılabilmiş değil. Ülke olarak seferber olduğumuz şu günlerde, pek çok ünlü isim ve kuruluşlar depremzedeler için bağışlarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda milli futbolcumuz Merih Demiral, futbolculara ait formaları açık artırmaya çıkararak, formalardan elde edilen geliri AHBAP'a bağışlıyor.

Birçok farklı futbolcuyla iş birliği içerisinde açık artırmaları gerçekleştiren Merih Demiral'in açık artırmaya çıkardığı eski takım arkadaşları Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin imzalı formaları satıldı. Bu açık artırma sonucu elde edilen gelirin miktarı da Merih Demiral tarafından açıklandı.

Üç Futbolcunun Formaları 5 Milyon TL'ye Satıldı

Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu! @AhlatciHolding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını toplam 5 Milyon TL'ye satın aldı 🙏🏼



Satıştan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı. pic.twitter.com/04nuCXygME — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin imzalamış olduğu formalar Ahlatcı Holding tarafından satın alındı. Merih Demiral, Ahlatcı Holding'in bu 3 formayı 5 milyon TL karşılığında satın aldığını belirtirken, miktarın tamamını AHBAP'a bağışladığını da açıkladı.

Merih Demiral şahsi Twitter hesabı üzerinden hâlihazırda başka oyuncuların formalarını açık artırma ile satmaya devam ediyor. Bu isimler arasında Alvaro Morata ve Antoine Griezmann gibi ünlü futbolcular da yer alıyor.