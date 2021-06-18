Ronaldo Instagram'da 300 Milyon Takipçiyle Rekor Kırdı

Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak adını sosyal medya tarihine yazdırmayı başardı. Portekizli futbolcu, zaten uzun yıllardır sosyal medya listelerini altüst ediyordu, ancak son gelişme kendi rekorunu da kırdığını gösteriyor.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında iki şişe Coca-Cola'yı masa altına taşıyarak manşetlere çıkmıştı, şimdi ise Instagram takipçi sayısıyla gündemde. Ünlü futbolcu bu sefer Instagram'da 300 milyon takipçisi olan ilk kişi unvanıyla rakiplerini solladı.

Mart 2019'dan Mart 2020'ye kadar Ronaldo'nun Instagram hesabından 50 milyon dolardan fazla kazandığı bildirildi. Ronaldo ayrıca 2021'de toplam 120 milyon dolar kazanarak en çok kazanan sporcuydu. Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya platformlarında kümülatif olarak 500 milyondan fazla takipçisi var.

Ünlü futbolcunun hemen arkasında ise 246 milyon takipçi ile Dwayne "The Rock" Johnson yer alıyor. Bu isimleri sırasıyla Ariana Grande, Kylie Jenner, Selena Gomes, Kim Kardashian takip ediyor.

Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi

Şu anda Portekiz milli takımıyla Euro 2020 kupasında boy gösteren C. Ronaldo, Cumartesi günü Almanya'ya karşı büyük maçını oynayacak. Maçtan önce CR7 hayranları bu haberin tadını çıkaracak gibi görünüyor. Ronaldo, ilk olarak Ekim 2012'de Instagram kullanmaya başladı.

300 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, Portekizli futbolcu olmanın yanı sıra iyi bir marka değerine sahip olduğu için kimseyi şaşırtmamış durumda. Bu nedenle Ronaldo'nun basın toplantısında yaptığı "ufak" hamle, Coca-Cola'ya 4 milyar dolardan fazlaya mal oldu.

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerine Porto'da başladı. Porto'dan Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson tarafından fark edildi. CR7, 2009-10'da Real Madrid'e gitmeden önce United'da 6 yıl oynadı. Günümüzde ise İtalyan kulübü Juventus'ta oynuyor.

Futbolcunun Juventus ile dört yıllık olan sözleşmesi 2022 yazına kadar devam edecek ve yılda 64 milyon dolar kazandıracak. Maaşı ve sosyal medyadan elde ettiği kazançlar dışında Ronaldo'nun Nike ve bir dizi başka ünlü markayla da kazançlı bir anlaşması var. Ayrıca kendi spor giyim markası CR7'nin de sahibi.

Peki ya siz Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bu popüleritesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ronaldo'nun Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşmasıyla ilgili tüm düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.