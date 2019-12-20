Ronaldo'nun Attığı Gol Araştırma Konusu Oldu

Ronaldo'nun Sampdoria ile Juventus arasında oynanan maçta attığı golün yankıları devam ediyor. Ronaldo yerden tam 71 santimetre havaya sıçramış ve sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Bilim İnsanları Ronaldo'yu Araştırıyor

Ronaldo'nun 2.56 metre yüksekliğe çıkması ile ilgili Birleşik Krallık'taki Chichester Üniversitesi'nde bulunan Dr. Neil Smith'den bir açıklama geldi. Dr. Neil Smith, Ronaldo'nun attığı gol ile ilgili şunları söyledi:

"Ronaldo, sıçrarken dizlerini bükerek kalçasının altına doğru kıvırarak alçalma hızını yavaşlatıyor. Ronaldo, 5G kuvvetine maruz kalıyor. Bu değer bir astronotun roketin kalkışı esnasında hissettiğine yakın."

Hemen aşağıda yer alan videodan Ronaldo'nun Sampdoria ile Juventus arasında oynanan maçta attığı golü izleyebilirsiniz.

Şu gol çoğu kızdan güzel değil mi#Ronaldo pic.twitter.com/0G2VzDKgHD — ikitersbidüz (@_5n1k_) December 18, 2019

Ronaldo'nun 71 santimetre havaya sıçrayarak attığı gol tüm Dünya'da en çok konuşulan konular arasında yer almakta. Golü gören vatandaşlar Ronaldo'yu hem tebrik etmekte hem de şaşkınlıklarını gizleyememekte. Twitter'da Ronaldo'nun attığı golü milyonlarca kullanıcı paylaştı ve paylaşmaya devam ediyor.