Ronaldo’nun Tek Bir Instagram Paylaşımı Servet Değerinde!

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya da yansıtıyor. Portekizli yıldız, paylaşım başına 750 bin dolar ile 2018 yılında Instagram’ın reklam bedeli en yüksek sporcusu oldu.

Bu ayın başlarında Real Madrid’den Juventus’a 99.2 milyon euro karşılığında transfer olan Cristiano Ronaldo, şu sıralar yeni evi Torino’ya alışmaya çalışıyor.

33 yaşına merdiven dayamasına rağmen biyolojik yaşının 20 olduğu belirlenen Ronaldo, sosyal medyadaki rakamlarıyla da bir hayli şaşırtıyor. Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da 136 milyonu aşkın takipçisi bulunan futbol ikonu, paylaşım başına talep ettiği para ile adeta dudak uçuklattı.

İngiltere merkezli Instagram planlama ve zamanlama uygulaması Hopper, ünlü isimlerin reklam bedellerini mercek altına aldı. 55'den fazla ülkede 1000'den fazla müşteriye hizmet veren şirket, ortalama etkileşim, gönderi paylaşma sıklığı ve takipçi sayısı gibi verileri analiz etti.

Rapora göre, Cristiano Ronaldo paylaşım başına talep ettiği 750 milyon dolar ile 2018 yılında Instagram’ın reklam bedeli en yüksek sporcusu oldu. Listenin ilk beş sırasında yer alan diğer isimler ise sırasıyla; Neymar Jr., Lionel Messi, David Beckham ve Gareth Bale.

Rapora göre, Instagram’da 101 milyon takipçisi bulunan Neymar, post başına 600 bin dolar ücret alıyor. Onun hemen arkasında Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi bulunuyor. 95 milyonu aşkın takipçiye sahip olan Arjantinli yıldızın paylaşım ücreti 500 bin dolar olarak belirlendi. Dördüncü sıradaki Beckham paylaşım başına 300 bin, listenin beşinci basamağındaki Galli yıldız Bale ise 185 bin dolar alıyor. Her iki ünlü ismin Instagram’daki takipçisi sayıları ise sırasıyla, 47 milyon ve 34 milyon.

Sosyal medyada en fazla kazanan sporcu olan Ronaldo, küresel listede ise üçüncü sırada yer aldı. Listenin ilk basamağında post başına 762 bin sterlin kazanan reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Kylie Jenner bulunuyor. Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi olan 20 yaşındaki yıldız, 900 milyon dolar serveti ile milyarderliğe ulaşan en genç insan olma yolunda ilerliyor.

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