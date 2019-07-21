Röntgen ile Kanser Riski Arasında Şaşırtan İlişki

İngiliz bilim insanları, şimdiye kadar güvenli olduğu sanılan röntgen ve bilgisayarlı tomografi hakkında yeni bulgular elde etti. Bilgisayarlı tomografinin 3 seansına eşdeğer küçük radyasyon dozlarının bile P53 gen mutasyonlarına sahip hücrelerin sayısını arttırdığı tespit edildi.

Güvenli Radyasyon Seviyeleri de Riskli

MedicalXpress’te yer alan habere göre, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, güvenli radyasyon seviyelerinin bile yüksek kanser riski ile ilişkili P53 gen mutasyonlarına sahip hücrelerin sayısını artırdığı ortaya çıktı.

Araştırmada, röntgen öncesi içilen antioksidanlar sayesinde, P53 geni 'bozuk' hücrelere karşı sağlıklı hücrelerin başarıyla mücadele ettiği görüldü. Yine de bu ilaçların, sağlıklı hücrelere zarar verebileceği ve hatalı hücrelerin çoğalmasına neden olabileceğine inanılıyor.

Bilgisayarlı tomografi ve röntgen risklerinin tam olarak araştırılmadığına dikkat çeken Cambridge Üniversitesi Profesörü Phil Jones, bu çalışmanın düşük doz radyasyonun etkilerini ve taşıyabileceği riskleri daha iyi anlamamız açısından önemli olduğunu söyledi.

Aslında kansere dönüşebilen mutant hücreler tüm insanların vücudunda bulunuyor. P53 de bu mutasyon hücrelerinden biri olarak varlık gösteriyor. Bu hücrelerin sayısı yaşla birlikte artıyor ancak genelde bunlardan çok azının kanser hücrelerine dönüştüğü görülüyor.