Roscosmos’dan Hayalet Uydu Teknolojisi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), hayalet uydu teknolojisi olarak adlandırılan yeni bir uydu teknolojisi geliştirdi.

Patenti Alındı

Roscosmos tarafından patenti de alınan yeni gizlilik teknolojisi sayesinde, uyduların optik yollarla tespit edilmesinin önüne geçiliyor.

Söz konusu teknolojide, uyduların etrafı özel bir hava balonu filmi ile kaplanıyor ve kaplanan bu film ışığın dağıtılmasını sağlıyor.

Görünürlüğü 10 Kat Azalıyor

Böylece uzaydaki bir uydunun görünürlüğü 10 kat azalıyor ve uyduyu Dünya’dan tespit etmek bir hayli zorlaşıyor.

Bu yeni teknolojinin, radar takip sistemlerinin etkisiz kaldığı 10-20 bin kilometreden fazla yükseklikteki uyduların gizlenmesi için kullanılacağı belirtiliyor.