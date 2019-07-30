Rose Renkli Samsung Galaxy Note 10 Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 +’ın tanıtılmasına sayılı günler kala, her iki amiral gemisinden de bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte karşınızda Rose (Gül) renkli Galaxy Note 10!

WinFuture, Rose rengindeki Samsung Galaxy Note 10’un render’larını paylaştı. Telefonun ayrıca beyaz, gümüş ve siyah varyantlarla da gelmesi bekleniyor. Ek olarak, piyasaya sürülen bazı ülkeler için pembe renk seçeneğine de mevcut olacak.

Önceki sızıntılara ve söylentilere göre, Samsung'un ayrıca mavi ve yeşil renk opsiyonları da sunması bekleniyor; ancak henüz bu iddiayı ispatlayan bir render göremedik.

Güney Koreli şirket, geçmişte Galaxy S amiral gemisinin mavi ve yeşil versiyonlarını piyasaya sürmüştü. Fakat söz konusu renk seçenekleri genellikle ABD dışındaki batı pazarları için sunulmuştu.

Galaxy Note 10 Kullanıcılara Neler Sunacak?

Peki, Galaxy Note 10 serisi hangi özelliklerle birlikte gelecek? Note 10 +, satışa çıktığı ülkeye bağlı olarak, Snapdragon 855+ veya Exynos 9820 yonga setine sahip olacak. Ayrıca UFS 3.0 dahili depolama alanıyla 12GB + 256GB veya 12GB + 512GB yapılandırma seçeneği sunacak.

Kamera tarafında, düşük ışık performansını önemli ölçüde artıran f / 1.5, f / 1.8 ve f / 2.4 diyafram açıklığa sahip üçlü kamera kurulumu göreceğiz. Galaxy Note 10 +’ın kapağının altında, 45W hızlı şarj standardını destekleyen 4.300mAh değerinde bir batarya bulunuyor.

Daha önce bildirdiğimiz gibi Samsung, 7 Ağustos'taki lansmandan hemen sonra Galaxy Note 10 ve Note 10+ için ön sipariş almaya başlayabilir. 23 Ağustos’ta raflardaki yerini alması beklenen Galaxy Note 10, 999 euroluk bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak.

Ayrıca 7 Ağustos’ta New York’ta düzenlenecek etkinlikte şirketin yeni nesil akıllı saati Galaxy Watch Active 2’nin tanıtılacağının bilgisini de araya sıkıştıralım.