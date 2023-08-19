Angry Birds'in Geliştiricisi Rovio'nun SEGA'ya Satılışı Nihayet Gerçekleşti

İkonik Angry Birds serisiyle tanınan Rovio'nun merakla beklenen satın alımı geçtiğimiz gün itibariyle tamamlandı.

Geçmişi bir hayli ilginç olan Rovio, Angry Birds'ten 2014 yılına kadar oldukça az gelir elde ederken, aynı yıl oyunun popüler olmasıyla büyük değer kazanmıştı.

Rovio'nun Geçmişi: Batmaya Nasıl Sürüklendi?

Süregelen yılarda lisanslı Angry Birds ürünlerinin ve Angry Birds'ün yan ürünlerinin satışlarının düşük olması nedeniyle çok sayıda işten çıkarmanın ardından Rovio, yönetimin başında birçok değişiklik yapmaya başladı.

Ne yazık ki bu da pek işe yaramadı ve Finlandiyalı şirket düşük kârlar nedeniyle birçok stüdyosunu kapatmak ve birçok geliştiricisini işten çıkarmaya devam etmek zorunda kaldı. Rovio, Mart 2017'de yayınlanan Angry Birds Movie'nin başarısıyla kısa süreliğine kâr elde etmeye başlasa da bu da işe yaramadı.

Rovio, Ekim 2017'de halka açık bir şirket hâline geldi ve şirkete yaklaşık 1 milyar dolar değer biçildi. Rovio, 2018 ve 2020'de sırasıyla PlayRaven ve Darkfire Games adlı iki stüdyoyu daha satın aldıktan sonra, birden fazla şirketten satın alma teklifi aldı.

Rovio, SEGA Tarafından Satın Alındı

Bildiğimiz kadarıyla ilk teklif, Rovio'yu 800 milyon dolara satın almayı teklif eden İsrailli mobil şirket Playtika'dan geldi. SEGA da Rovio'yu yaklaşık 1 milyar dolara satın almayı teklif etti ve Nisan ayında bir teklif yapıldı.

Ancak geçtiğimiz gün itibari ile SEGA, bahsi geçen Rovio'yu satın alma anlaşmasını "sadece" 706 milyon € (776 milyon $) karşılığında tamamladığını açıkladığından, bu miktarın 1 milyar $'dan çok daha düşük olduğu görülüyor.

Rovio artık SEGA'nın bir parçası olduğuna göre Japon yayıncı/geliştiricinin stüdyonun Angry Birds oyunları yapmaya devam etmesine izin verip vermeyeceğini ya da SEGA'nın franchise'larının oluşturulmasına yardımcı olup olmayacaklarını görmek ilginç olacak.

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