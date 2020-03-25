Royole Flexpai 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Royole, yeni katlanabilir telefon modeli Flexpai 2 ile karşımıza çıktı. İşte Royole Flexpai 2 hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Royole Flexpai 2 Özellikleri

Royole teknik olarak bir katlanabilir telefon modeli tanıtan ilk marka olmuştu. Şirket, şimdi yeni modelini tüketicilerle buluşturuyor.

Yeni modelde 3. nesil Cicada Wings ekran yer alıyor. Bu da ekranın, bir önceki modele kıyasla daha esnek bir yapıda olduğu anlamına geliyor. Buna ek olarak gelişmiş parlaklık, kontrast ve görüntüleme açısı da sağlıyor. 7.8 inç boyutundaki ekran, açıldığı zaman 4:3 ekran oranına sahip oluyor.

Yeni model Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacak ve LPDDR5 RAM ile UFS 3.0 depolama birimlerini içerecek. Şu an için varyantlar hakkında bir açıklama yapılmadı. Yani yeni modelin hangi RAM ve depolama seçeneklerini sunacağını bilmiyoruz.

Yine yapılan açıklamalar dahilinde ekran, 200.000 kez herhangi bir sorun yaşamadan katlanabilme yeteneğine sahip.

Şu an için diğer detayları açıklamayan şirket, kalan detayları yeni modelin satışa sunulması ile birlikte paylaşacak.

Royole Flexpai 2 Çıkış Tarihi

Royole, yaptığı açıklamada yeni modelin ZTE iş birliği ile üretileceğini vurguladı. Burada ZTE Flexpai 2 şeklinde bir konumlandırma beklememiz de mümkün. Buna karşın en doğru bilgiye ulaşmak için önümüzdeki çeyreği beklememiz gerekecek. Şirket, yeni modelin 2020'nin ikinci çeyreğinde satışa sunulacağını belirtti.