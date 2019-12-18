RTÜK, 100 Bin TL Yayın Lisans Ücretinin Yüksek Olmadığını Savundu

RTÜK’ün online yayın yapan platformlara yönelik getirdiği düzenlemeler bir süredir gündemi meşgul ediyor. Düzenlemelerle ilgili olarak yayın lisans ücretlerinin yüksek olduğuna dair yapılan itiraza RTÜK yanıt verdi. Açıklamalara göre RTÜK, internet üzerinde yayın yapanların 100 bin TL ödeyememelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

İnternet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlara yönelik olarak düzenlemeler içeren yönetmelik, 1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ardından Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), internet platformlarının RTÜK denetimine girmesiyle ilgili yönetmeliğin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a dava açmıştı.

RTÜK, Danıştay 13. Daire Başkanlığı'na davaya ilişkin gönderdiği cevapta yayın lisans ücretlerinin peşin ya da taksitle ödenmesine olanak verildiğini açıklayarak davanın reddedilmesini istedi. Yayın lisans ücretleri ile ilgili RTÜK'ün tam açıklaması ise şu şekilde oldu:

"10 yıllık lisans ücreti için radyoların 10 bin, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar için de 100 bin TL’nin ödenemeyecek olduğu iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Yönetmeliğin 7’nci maddesinin dördüncü fıkrasında söz konusu yayın lisans ücretlerinin peşin ya da taksitle ödenmesine olanak sağlanmaktadır."

Yayın lisans ücretlerinin yanında MLSA’nın ifade özgürlüğü ile ilgili itirazları da bulunuyor. Ancak RTÜK bununla alakalı olarak da keyfi bir yetkilerinin olmadığını, yetkilerinin kanuna bağlı olduğunu ifade etti.

RTÜK, kar amacı gütmeyen gazetecilik sitelerinin ücretlerden etkilenmeyeceğini ve bu ücretlerin sadece internet ortamında yayın hizmeti sunan kuruluşları etkileyeceğini de açıklamalarına ekledi.