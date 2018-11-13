RTÜK Ceza Kesiyor Fakat Cezalar Ödenmiyor!

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) genellikle televizyonda yayınlanan programlara ceza kesmesiyle tanırız. Ancak Sayıştay’ın raporuna göre, RTÜK 2013 ila 2017 yılları arasında beş yılda kestiği toplam 196 milyon 30 bin 277 liralık cezanın sadece yüzde 49,12'sini toplayabilmiş.

2013 yılında kestiği cezaların yüzde 78'ini tahsil eden RTÜK’ün, kestiği ceza miktarının arttığı ancak tahsilat seviyesinin her yıl düştüğü görülüyor. 2014’te yüzde 60 olarak gerçekleşen ceza tahsilatı, 2015'te yüzde 47, 2016'da yüzde 24 ve son olarak geçtiğimiz yıl yüzde 34 olarak gerçekleşti.

Raporda ödeme yapmayan yayıncı kuruluşlar yer almazken, itiraz edilen cezalarla ilgili bilgilere yer verildi. 2013 ila 2017 yılları arasında RTÜK tarafından toplam 196 milyon 30 bin 277 lira 84 kuruş tutarında para cezası verildi. Bunun yüzde 33,84'üne isabet eden 66 milyon 342 bin 12 lira 50 kuruşluk kısmı hakkında dava açıldığı, bu tutarın tahsil edilmeyen toplam 96 milyon 287 bin 687 lira 84 kuruşluk tutarın yüzde 68,90'ını oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

En Çok Ceza Evlilik Programlarına

RTÜK’ün en çok ceza kestiği programların, yayınlanmasına son verilen evlilik programları olduğu belirtiliyor. RTÜK 2017’de bu programlara genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcükler kullanılması gibi nedenlerle cezalar keşmişti. Bu tür ihlallerde çoğunlukla kanala reklam gelirinin yüzde 1’i oranında para cezası kesen üst kurul, evlilik programlarına yüzde 2 oranında 'ağırlaştırılmış' ceza verdi.

İptal başvurusu yapılan davaların 26 milyon 947 bin 435 liralık kısmı mahkemeler tarafından reddedilirken, 37 milyon 643 bin 867 liralık kısımda ise yargı sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Hiçbir yasal mazereti bulunmayan ve ödenmesi beklenen 56 milyon 893 bin 98 liranın halen ödenmediği ifade ediliyor.