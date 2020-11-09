RTÜK Deezer ile Tidal’a 72 Saatlik Süre Verdi!

RTÜK, dijital müzik platformları Deezer ile Tidal’a ihtar gönderdi. RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre Deezer ve Tidal isimli dijital müzik platformlarının Türkiye’de faaliyetlerine devam edebilmesi için 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapması ve yasal lisans ücretlerini peşin olarak ödemesi gerekiyor.

RTÜK’ten Deezer ile Tidal’a Uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan duyuruya göre Deezer ile Tidal’ın Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürmesi için 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapması ve 3 aya denk gelen yayın lisans ücretlerini peşin olarak ödemeleri gerekiyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan duyuruda yer alan, internet üzerinden yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adresleri şunlar:

• https://serikajanstv.com

• https://www.enbursa.com

• https://www.kent19.tv

• https://www.tidal.com

• https://www.deezer.com

• thtps://www.radiokent.net

Peki, Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılan iki dijital müzik platformu kapanacak mı? RTÜK’ün konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: