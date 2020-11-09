RTÜK Deezer ile Tidal’a 72 Saatlik Süre Verdi!

RTÜK, dijital müzik platformları Deezer ile Tidal’a ihtar gönderdi. RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre Deezer ve Tidal isimli dijital müzik platformlarının Türkiye’de faaliyetlerine devam edebilmesi için 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapması ve yasal lisans ücretlerini peşin olarak ödemesi gerekiyor.
RTÜK’ten Deezer ile Tidal’a Uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan duyuruya göre Deezer ile Tidal’ın Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürmesi için 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapması ve 3 aya denk gelen yayın lisans ücretlerini peşin olarak ödemeleri gerekiyor.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan duyuruda yer alan, internet üzerinden yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adresleri şunlar:
• https://serikajanstv.com
• https://www.enbursa.com
• https://www.kent19.tv
• https://www.tidal.com
• https://www.deezer.com
• thtps://www.radiokent.net
Peki, Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılan iki dijital müzik platformu kapanacak mı? RTÜK’ün konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:
“Belirtilen internet sitelerinin;
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;
İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,
Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,
Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,
İhtar olunur.”
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