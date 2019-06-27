RTÜK Denetimler için Yapay Zekayı Kullanıyor

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Taha Yücel, RTÜK'ün denetim için yapay zekayı kullandığını, sistemin yayın sırasındaki uygunsuz içeriği tespit ettiğini söyledi.

RTÜK Yapay Zeka ile Uygunsuz İçeriklikleri Tespit Ediyor

Arap Ülkeleri Radyoları Birliği tarafından Tunus'ta düzenlenen 20. Arap Radyo ve Televizyon Festivali'ne katılan Taha Yücel, yapay zeka konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrası AA'ya açıklamalarda bulunan Yücel, sağlıktan yayıncılığa, üretimden eğitime ve yayın denetimine kadar bir çok alanda yapay zekaya başvurulduğunu söyledi.

Taha Yücel açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi: "Türkiye'de yapay zekayı tüm modern yayıncılığı denetleme amaçlı olarak kullanıyoruz. Yayın içeriğinde eğer ki bir şiddet, bir pornografi, bir anormallik fark ederse bizim sistemimiz otomatik olarak resim ve konuşma tanımlama sistemiyle bir uyarı bayrağı kaldırıyor. Bu sayede uzmanlarımız, tüm görüntüleri değil yapay zekanın işaret ettiği görüntüleri yeniden izleyerek daha etkin değerlendirmede bulunabiliyor."

30 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan 20. Arap Radyo ve Televizyon Festivali'nde 273 dalda Arap dünyasından radyo ve televizyonculara ödül verilecek.

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