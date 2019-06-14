RTÜK'e Öneri ve Şikayetler için 178'den Ulaşılabilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) artık telefon üzerinden de ulaşılabilir hale geldi. BTK tarafından yapılan açıklamada RTÜK'e beğeni, öneri ve şikayetler için 178 kısa numarasının tahsis edildiği belirtildi.

Son zamanlarda televizyon yayınlarına müdahaleleriyle gündeme gelen ve sağlıklı televizyon yapımları için tedbiri elden bırakmayan RTÜK, artık vatandaşlarla daha fazla iletişim kuracak. Bundan böyle televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyundan doğan tepkiyi iletmek için 178 kullanılabilecek.

Televizyon yayınlarına yönelik öneri veya şikayetleri alabilmek adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'ndan (BTK) kısa numara isteyen RTÜK'e kısa sürede numarası tahsis edildi. Daha önceden "444 1 178" hattını kullanan RTÜK, bu hattın iptal edildiğini dile getirdi. Tekrardan "178 Alo RTÜK" hattına dönüş yapan kurumun kısa sürede hazır olması bekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından uygun görülen 178 kısa numarası radyo dinleyicilerinin ve televizyon izleyicilerinin bildirimlerinin tespit edilmesinde yardımcı olacak. 7/24 aranabilecek hattın en büyük artısı ise anlık olarak şikayetler ve öneriler alınabilecek olması. Alo RTÜK 178 servisinin birkaç gün içerisinde açılacağını da belirtmek gerekiyor.