RTÜK Gözünü Dondurma Reklamlarına Dikti: Ahlak Sınırlarını Aşıyor

Son zamanlarda attığı adımlar ile sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun eleştiriler alan RTÜK, yeni açıklaması ile oldukça konuşulacak gibi gözüküyor.

"Genel Ahlak Sınırını Aşan Sorunlar Olabiliyor"

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, yaptığı açıklama ile birlikte reklam içeriklerinde bazı düzenlemelerin yapılacağını belirtti. Özellikle dondurma reklamları içerisinde 'sıkıntılı' durumların olduğunu vurgulayan Ellialtı, "Dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor. Bunlarda da bir düzenlemeye giderek bir takım ortak çalışmalarla bunu çözmeye çalışıyoruz." dedi.

"Reklamverenler ve Reklamcılar Derneği ile görüşerek içeriklerde bazı düzenlemelere gidiyoruz." diyen Ellialtı "O reklamlar çekilmeden biz kendileriyle görüşüyoruz, toplantı yapacağız." diye ekledi.

Ellialtı tarafından yapılan bu açıklamalar kısa sürede büyük bir ilgi topladı ve sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Şu an için konu hakkında yapılan başka bir açıklama bulunmuyor. Gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.