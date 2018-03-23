RTÜK İnterneti Nasıl Denetleyecek?

RTÜK interneti nasıl denetleyecek? Dün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 96 maddelik torba yasayla birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna interneti denetleme yetkisi verildi. Bugün o denetimin nasıl yapılacağına dair detaylar ortaya çıktı.

Adnan Oktar’ın A9 TV üzerinden yaptığı ilginç yayınlar üzerine başlayan tartışmalar üzerine hükümeti RTÜK’ün interneti denetlemesinin yolunu açacak yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başlamıştı. Yaklaşık bir ay önce komisyon geçen yasa tasarısı, meclis gündeminde görüşülmek üzere gönderilmişti. Dün yapılan genel kurul toplantısıyla birlikte yasa kabul edildi. Yasayla birlikte gelen düzenlemeler ise şöyle oldu:

Yayın hakkı: Halihazırda televizyonda ya da radyo yayın yapan kanallar, internetten yayın yapmak istedikleri durumlarda RTÜK’ten izin alacaklar.

Netflix, Puhu TV ve Blu TV gibi sadece internet üzerinden yayın yapmak isteyen kuruluşlar ise aynı televizyon kanalları gibi RTÜK’ten yayın lisansı satın alacaklar ve RTÜK’e tabi olarak yayın hayatlarına devam edecekler.

YouTube, Twitch ve diğerleri: Yasanın sadece yayın kuruluşlarını kapsadığı belirtilirken, başka kişiler tarafından hazırlanan içeriklerin yayınlandığı platformların denetim dışında kalacağı belirtildi.

Denetlemenin şekli: RTÜK’ün hangi denetleme koşullarını internet ortamına uygulayacağı ise henüz kesinleşmedi. Televizyon kanallarına uygulanan şekilde bir denetleme olması durumunda internetin özgürlüğüne zeval geleceği düşünülürken, belirli kısıtlamalarla bazı içeriklere herkesin ulaşamamasının sağlanabileceği de söylenenler arasında yerini aldı.

İnternet sansürü: Muhalefette yer alan milletvekilleriyse kararla birlikte internet özgürlüklerinin engellendiğini ve bu kararların kabul edilemeyeceğini söylediler. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Bu maddeyle gerçeklerin başına, internete çuval geçirmeyi amaçlıyorsunuz. Muhalif olarak gördüğünüz ve kendisine iletişim kanalı olarak daha özgür internet platformunu seçmiş başarılı gazete ve televizyoncuları susturmak istiyorsunuz” dedi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da “Bugün havuza 3 medya kuruluşunu daha kattınız. Şimdi geriye kaldı bizim internet alanımız. İktidar bu alanı da fazla gördü” diye konuştu. AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise eleştirilere “Hakikat şu: Konvansiyonel yayın yaklaşımına dönük yaptırımlar ve takip şartları bundan böyle internet yayınları için de geçerli olacak. Artık yaptırıma muhatap olan halleri arkadan dolaşarak aşma yaklaşımı yaşanmayacak” karşılığını verdi.