RTÜK, İnternetten Yayın Yapanları Denetlemeye Başlıyor

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan yeni internet yayını düzenlemesi bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix başta olmak üzere internetten yayın yapan şirketleri denetlemeye başlayacak.

Netflix, RTÜK Denetimi Hakkında Açıklama Yapacak

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının 1 Eylül'e kadar RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekmekteydi.

Yayın lisansı alan şirketlerin listesi henüz açıklanmadı. Netflix'in yayın lisansı alıp almadığı bilinmiyor. Habertürk'den Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Netflix yarın (03.09.2019) RTÜK denetimi hakkında resmi bir açıklama yapacak.

Yönetmeliğin 4. maddesinde "programların içeriği ve seçimi ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde bir yayın akış çizelgesi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ise bir katalog içinde sunulmasına ilişkin düzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmak" yazmakta. Bu da internet üzerinden yayın yapanların sansür kurallarına uyması gerektiği anlamına gelmekte.

İzleyicinin istediği içeriği istediği zaman izleyebildiği Netflix, Puhu TV, BluTV gibi platformların yeni yönetmeliğe uygun olarak yayın yapması beklenmekte. Resmi Gazete'de yayınlanan karara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şimdilik yayıncı şirketler konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şirketler açıklama yaptığında sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!