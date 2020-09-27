RTÜK Koronavirüs İçin Yeni Bir Karar Aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yeni tip koronavirüs için yeni bir karar verdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından alınan karara COVID-19'un tüm dünyada etkisi sürdürmeye devam ettiği bugünlerde hazırlanan ve seyirci kitlesi ile düzenli olarak buluşturulan dizi ve programlar tabi tutuldu. Peki, RTÜK koronavirüs için hangi kararı aldı? RTÜK'ün dizi ve programlara yönelik düzenlemesi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

RTÜK Koronavirüs İçin Hangi Kararı Verdi?

Yeni tip koronavirüs dünya geneline yayılmaya hız kesmeden devam ediyor. Sektörünün ne olduğu fark etmeksizin hemen hemen şirkete yeni tip koronavirüsün olumsuz etkileri yansıdı. Yeni tip koronavirüsten en çok etkilenenler arasında elbette ki film ve dizi setleri yer aldı. Yeni tip koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayıldığı ve ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasının üzerinden çok geçmeden dizilerin birçoğuna ara verilmişti ancak ara verilen dizilerin çoğu geçtiğimiz günlerde tekrardan başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, AA muhabirinin belirttiğine göre televizyonda gösterilen yapımların çoğunun COVID-19 tedbirlerinin alınmadığı, dizi ve programlarda yer alan kişilerin önlemlere uymadığı ve bütün bunların seyircileri olumsuz etkilediği yönünde çok sayıda şikayet aldı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gelen şikayetlerin neticesinde dizi ve programların başında seyircilerin alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirilmesine karar verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, COVID-19 kapsamında alınan önlemlere uyulmadığı ile ilgili gelen şikayetleri sonlandırmak için televizyon kanallarından program ve dizi öncesinde dizinin veya programın COVID-19 önlemlerine uyularak çekildiği ile ilgili bir bilgilendirme yapılmasını istedi. RTÜK'ün aldığı bu kararla beraber seyirciler dizi ve programların başlangıcında "Bu program COVID-19 önlemleri kapsamında çekilmiştir" gibi bir ibare ile karşılaşacak.