RTÜK Lisans Başvurusu İçin Spotify ve Foxplay'i Uyardı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Spotify ve Foxplay'e önemli uyarılarda bulundu. Uyarılan dijital yayın platformları en kısa süre içerisinde başvuru yapmazsa dijital yayın platformlarına yönelik birtakım işlemlerin uygulanabileceği söylendi. Peki, RTÜK lisans başvurusu için uyardıktan sonra Spotify ve Foxplay gerekli başvuruları yapmazsa ne olur? İşte konu ile ilgili merak edilen bütün ayrıntılar!

RTÜK Lisans Başvurusu Yapılmazsa Ne Olur?

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru Netflix, BluTV, PuhuTV, YouTube gibi dijital yayın platformlarında yer alan içeriklerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetim altında tutulmasına karar verilmişti. Dijital yayın platformlarının RTÜK'ün kontrolünde olmasından sonra internet ortamında yayın gerçekleştiren platformların lisans başvurusu yapması şart koşulmuştu. AA muhabiri tarafından elde edilen bilgilere göre dijital yayın platformlarının çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na gerekli başvuruyu yaptı.

Netflix, Mubi, Amazon Prime Video gibi uluslararası dijital yayın platformları, RTÜK'ün şart koştuğu lisans başvurusunda bulundu ancak faaliyetlerini dünya çapında sürdürmeye bazı dijital yayın platformları başvuru yapmakta gecikti. RTÜK, İzleme ve Değerlendirme Dairiesi Başkanlığının incelemeleri sonucunda Spotify'ın "open.spotify.com", Foxplay'in ise "foxplay.com.tr" adresinden yayıncılık gerçekleştirdiğini tespit etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerin sonucunda tespit edilen yayıncılık faaliyetlerini sürdürmeye devam eden iki yayın platformuna önemli bir uyarıda bulundu. RTÜK, internet ortamında yayın gerçekleştiren Spotify ve Foxplay'in lisans başvurusu talebini içeren dilekçeleri ve taahhütname ile yayın lisansı başvurusunda bulunabileceğini ve yaklaşık olarak 3 aya denk gelen lisans ücretini peşin olarak ödemeleri gerektiğinin altını çizdi ve dijital yayın platformlarının başvuru yaptıktan sonra 3 ay kadar bir süre boyunca yayınlarına devam edebileceğini ifade etti.

Spotify ve Foxplay, RTÜK lisans başvurusu için uyardıktan sonraki 72 saat içerisinde gerekli başvuruları yapmaz ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun şartlarını yerine getirmezse internet ortamındaki yayın faaliyetlerine son vermesi gerekiyor. Bu, iki dijital yayın platformunun Türkiye'de erişime kapatılacağının anlamına geliyor.