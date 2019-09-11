RTÜK, Şiddet Gösterimi Konusunda Yayın Kuruluşlarını Uyardı

Radyo ve Televiyon Üst Kurulu (RTÜK), şiddet ve şiddetin özensizce gösterimi hakkında yayın şirketlerine uyarıda bulundu.

Haber bültenlerinde akıllı işaretlerin kullanılması için çalışma başlatan RTÜK, yaptığı yazılı açıklamada şiddet ve şiddetin özensizce gösterimi ile ilgili medyadan azami hassasiyet beklendiğini belirtti.

RTÜK yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şiddet barındıran görsel ve işitsel yayın içerikleri, bilhassa geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizde özendirici etkiye sahip olabileceği gibi bizleri, toplum nezdinde çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmektedir.

Gerçek yaşamda şiddet dahil her türlü olayla karşılaşırız ancak burada önemli olan ve üzerinde durulması gereken konu, şiddet içeren görüntülerin ekrana hangi amaçla, ne kadar ve nasıl yansıtıldığıdır. Çeşitli iletişim kanalları üzerinden ya da sosyal medyadan elde edilen amatör kayıtları veya MOBESE görüntülerini hiçbir süzgeçten geçirmeden yayınlamak hiçbir etik değere sığmaz."

RTÜK, şiddetle alakalı özensiz yayınların, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yayın ilkelerinin sıralandığı 8'inci maddesinde yer alan 'Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' ilkesi çerçevesinde titizlikle takip edileceği söyledi.