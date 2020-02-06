RTÜK'ten Altı Kanala Para Cezası!

RTÜK, yayın ilkelerine uymadıkları gerekçesiyle birçok kanala ceza verdi. İşte o kanallar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), altı televizyon kanalına (FOX, KRT, Halk TV, Tele 1, TV 5 ve Habertürk) idari para ceza kesti. Peki söz konusu kanallara neden ceza uygulandı?

Fatih Portakal’ın Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenlik hakkında 6 Ocak tarihinde yayınlanan haberlerde Türkiye’yi sömürgeci ilan eden sözleri kurul toplantısında görüşüldü ve 6112 sayılı kanunun 8. maddesini ihlal ettiği tespit edilerek FOX TV’ye ağır idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Elazığ’daki deprem sonrasında KRT kanalında yayınlanan yorumların halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmediği, izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte olduğu kanaatine varıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesini ziyareti sebebiyle ertelendiği iddiası da değerlendirildi ve soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmünü ihlal eden KRT'ye para cezası verildi.

Halk TV’ye Ceviz Kabuğu programında depremle ilgili izleyicilerde korku ve panik oluşturacak nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Tele 1, TV 5 ve Habertürk’e de sorumlu habercilik anlayışından uzak bir şekilde halkta korku ve panik yaratan iftira niteliğindeki deprem yayınları sebebiyle idari para cezası verildi.