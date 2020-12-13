RTÜK Başkan Yardımcısından TikTok Kullanım Oranı Açıklaması!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, TikTok kullanım oranı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kısa sürede tüm dünya genelinde büyük bir popülarite elde eden sosyal medya platformunun insanlar üzerindeki etkisine vurgu yapan Uslu’nun yapmış olduğu açıklama hakkında tüm detaylar haberimizde.

Sosyal Medya Bağımlılığını Yansıtan TikTok Kullanım Oranı

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabı üzerinden yayımladığı tweet dizisinin ilk tweetinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye ve İngiltere üzerinden çocukların medya araçları karşısında korunmasına yönelik düzenleme ve denetleme ilkelerine odaklandığım doktora tezimde de yer alan pandemi süreciyle alakalı birtakım güncel verileri sizlerle paylaşacağım.”

Uslu, tweet dizisine, “Pandemi etkisiyle çocuklarımız okul hayatından uzaklaşmakta ve evlerde daha çok zaman geçirmektedir. Bunun bir yansıması olarak da çocukların medya araçlarıyla geçirdikleri zaman daha da artmaktadır. Birleşik Krallık'ın iletişim alanında düzenlenleyici ve denetleyici kuruluşu olan Office of Communication (Ofcom)‘un pandemi döneminde çocukların medya alışlanlıklarına dair yayımladığı araştırma sonuçları oldukça çarpıcı veriler içeriyor” şeklinde devam etti.

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu’nun hesabı üzerinden yayımladığı tweet dizisinde şu ifadeler kullanıldı:

“Mayıs ve haziran aylarında yapılan çalışma; İngiltere, İskoçya ve Galler'de yaşayan, 9-16 yaş aralığında bulunan ve karantina sebebiyle okullarına gidemeyen çocukların boş zaman ve medya tüketimi alışkanlıklarına odaklanmaktadır. Karantina süreci çocukların ekran karşısında her zamankinden daha fazla zaman geçirmesine neden olmuştur. Normal hayat üzerindeki kısıtlamalar onları sosyal medya, oyun ve medya içeriği karşısında fazlaca zaman harcamaya yöneltmiştir.” “Okul çağındaki çocukların büyük çoğunluğu evlerinde boş zamanı geçirmek konusunda bir sisteme sahip değildir ve boş zamanlarını aile yerine, kendi odalarında çevrimiçi etkinliklerle doldurma eğilimindedir. Sosyalleşme olgusu artık yeni rutinler ve davranışlarla çevrimiçi ortamlara taşınmıştır. Çocuklar PS4, Xbox gibi oyun konsollarında oyun oynamayı ve çoklu ekran görüntülerini (Discord) iletişim kurmanın bir yolu olarak görmekteler. TikTok bu dönemde en popüler sosyal medya uygulaması konumundadır. Her gün birkaç saatini bu uygulama karşısında geçiren çocuklar TikTok için “zaman öldürmenin” (to kill time) en iyi yolu ifadesini kullanmışlardır.” “Çoğunlukla kendi içeriklerini uygulamaya yüklemeyi tercih eden çocuklar, bazı durumlarda ise platformda meşhur olan (TikTokker) kişilerin içeriğini kopyaladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya konu olan örneklemden TikTok kullanmayanların oranı sadece %7 dir. Uygulamayı kullananlardan kendi videolarını yapıp paylaşanların oranı ise %66’dır. 16 yaşındaki William’ın uygulamayla ilgili sözleri dikkat çekici: Sadece 5 dakika geçirmek için uygulamaya girerken bir de bakmışım ki videoları kaydıra kaydıra 2 saat geçmiş. Bu adeta bir bağımlılık.” “YouTuber ve TikTokker olarak adlandırılan sosyal medya starlarının sayısının artması, çocukların onları taklit etmesine neden olmakta ve kendi içeriklerini üretmenin kendilerine para kazandıracağına olan inançlarını arttırmaktadır. Ayrıca çocukların geleneksel araçlarla TV izleme alışkanlıkları da büyük değişim içerisindedir. Netflix, Prime Video, Spotify gibi isteğe bağlı medya hizmetlerine; TikTok, YouTube gibi video paylaşım platformlarına ve Amazon Fire Stick gibi multimedya cihazlara yönelim vardır.” “Çocuklar canlı içerik ve kısa video parçalarına da büyük ilgi göstermektedir. Uzaktan öğrenen çocuklar normal okul dönemlerine göre çok daha az ödev yapma eğilimi gösterdiler. Bunun nedeni ise çocukların çoğunun alışageldikleri rutinlerden ve sistemden uzak olmalarıdır. Ayrıca çevrimiçi ortamlardaki fiziksel egzersizler genç kızlar arasında popüler. Bazıları kendi bedenleri hakkında güvensiz hissettiklerini ve çevrimiçi ortamlarda başkalarını gördüklerinden (YouTubers) dolayı baskı hissetiklerini söylediler. Çocuklar Covid 19 haberlerine ilişkin ilk başlarda olan ilgilerini ise zamanla bıraktılar.”

TikTok’un Türk Kullanıcı Sayısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabında yayımlamış olduğu tweetler sonrasında TikTok kullanım oranı ile ilgili verilerin “Türkiye’deki TikTok kullanım istatistikleri” olarak algılanması üzerine TikTok’un Türk kullanıcı sayısını da açıkladı. Uslu tarafından paylaşılan tweette şu ifadelere yer verildi: “Tiktok Türkiye verileri: 12 Ekim 2020 itibarıyla TikTok kullanıcı sayısı: 32.7 milyon.”