RTÜK'ün İnternetteki İlk Hedefi Netflix, Puhu TV ve BluTV

Bir süre önce RTÜK’ün internet yayınlarını denetlemeye başlayacağı ve televizyon kanallarına uygulanan kuralların internet üzerinde de uygulanmaya çalışacağı konuşulmaya başlanmıştı. Konuya dair ilk detaylı açıklama RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy’dan geldi.

Adnan Oktar’ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınlarla birlikte başlayan tartışma, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun internet yayınlarını denetlemesini ön gören yasa tasarısının ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Yeni yasayla birlikte RTÜK'’n YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecralarını da denetleyeceği iddiaları ortaya atılırken, bugün konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, RTÜK'ün internet denetimini kapsayacak yasa tasarısının kendilerine YouTube, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerini değil; BluTV, Puhu TV ve Netflix platformları denetleme yetkisi vereceğini bildirdi.

RTÜK ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) Genel Direktörü olan Ersoy, yakın zaman sonra meclis gündemine gelmesi planlanan yasayı değerlendirerek, şunları söyledi: “Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun böyle bir görevi üstlenmesi hem yasal hem de pratik açıdan mümkün değil. Yapılmak istenen düzenleme öncelikle sadece karasal, uydu ve kablo ortamında yapılan yayıncılığın internet ortamındaki uzantısı şeklinde. Yani internet ortamında yapılacak yayıncılıkla ilgilidir.”

Çıkacak yasanın ardından ilk olarak televizyon yayını yapan kanalların internet üzerinden paylaştıkları içerikleri denetlemeye başlayacaklarını kaydeden Hamit Ersoy, bir sonraki aşamada BluTV, Puhu TV ve Netflix gibi platformları denetlemek için harekete geçeceklerini de açıkladı. Dünya üzerinde yaygınlaşan yeni yayıncılık anlayışına dikkat çeken RTÜK üyesi, “Bu tip yayıncılık türünde izleyici daha aktif, karar verici ve merkezi pozisyonda. Yayıncı izlenecek içeriği belirlemiyor, izleyici belirliyor. Örneğin film, dizi, spor, müzik gibi içerikler var. Bunlar kataloglar halinde sıralanmış, depolanmış duruyor. İzleyici neyi izlemek istiyorsa istediği zamanda istediği içeriği izleme şansına sahip” dedi.

“Geleneksel Yayıncıları Korumak İçin”

Sadece internet üzerinden yapılan yayınların denetimsizlik ve düşük maliyet sebebiyle geleneksel yayıncılara karşı haksız rekabet ortamı oluşturduklarını söyleyen Ersoy, RTÜK’ün bu alana el atmak durumunda olduğunu aktardı. Çocuk ve gençlerin artık TV’den çok internet üzerinden bir şeyler izlediğinin altını çizen üye şunları ekledi: “Bu alanın denetlenmemesi çocukların çok sakıncalı içeriklerle karşı karşıya kalmasını da beraberinde getiriyor. Çocukların korunması Anayasal bir zorunluluk olduğu için (Anayasa 41. madde) RTÜK, çocukları, gelecek nesli korumak adına bu alana el atmak zorundaydı. Yani yeni yasal düzenleme, geleneksel yayıncıların internet ortamına uzanan yayınları ile geleneksel ortamlarda yayın yapmayan fakat onların sahip olduğu içeriğin tamamını hatta ötesini içinde barındıran yayıncıları da denetleme imkanı verecek.”

Yasanın ilk kez gündeme geldiği günden bu yana hangi alanları kapsayacağı merak edilirken, Doç. Dr. Hamit Ersoy tarafından yapılan son açıklamayla birlikte yasanın kapsamı da tam anlamıyla ortaya çıktı: “Netflix, BluTV, Puhu TV gibi aslında tamamen yayıncı olan ama sadece internet mecrasından yayın yaptıkları için yayıncı değilmiş, herhangi bir internet kullanıcısıymış gibi algılanan yayıncıları denetleyeceğiz. Yani internet ortamında yayıncılık faaliyeti yapanları denetleyeceğiz. Onların dışında YouTube, Twitter, Facebook ve benzeri, görsel içeriği paylaşan ve fakat yayıncı hüviyeti taşımayanlar için RTÜK'ün herhangi bir denetimi söz konusu değildir. İnternet ortamında 'geleneksel mecralarda yapılan içeriği' paylaşan, şimdilik 'yayıncı' denmeyen ama aslında internet ortamında yayıncılık yapan kuruluşları denetleyeceğiz sadece. Dolayısıyla şu ana kadar gösterilen tepkilerin yersiz olduğunu, endişeye mahal olmadığını, uçsuz bucaksız internet dünyası içinde çok sınırlı bir yetkinin RTÜK'e verildiğinin ve Avrupa Birliği standartlarına göre yayıncı kimliği taşımayan hiçbir kullanıcının içeriğinin denetlenmeyeceğinin bilinmesi gerekiyor.”