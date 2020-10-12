RTÜK Üyesinden Spotify Açıklaması: Kaçınılmaz Bir Yere Doğru Gidiyor

Spotify, Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Spotify kapanıyor mu? RTÜK geçtiğimiz saatlerde Spotify başta olmak üzere toplam 4 internet sitesine lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle 72 saat süre verdi. Verilen 72 saat süre sonunda Spotify kapanacak mı? Konu ile ilgili RTÜK üyesi İlhan Taşçı bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a açıklama yapan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Sosyal medya yasası kapsamında Spotify, lisans yükümlülüğünü an itibarıyla yerine getirmediği için 72 saatlik süre verilmiş durumda. RTÜK ile temasa geçerek hazırlıklarını tamamladıktan sonra başvuracaklarını bildiren platformlar var. Örneğin Foxplay lisans yükümlülüğünü yerine getireceğini İletmiş durumda.

Ancak Spotify ile ilgili bir temas kurulamamış ve bir muhattap bulunamamış. Çünkü Spotify'ın şu anda Türkiye'de bir temsilciliği bulunmuyor. Eğer 72 saatlik süre içerisinde bu durumda bir değişiklik olmazsa yani yasada belirtilen lisans yükümlülüğünü yerine getirme noktasında bir girişimleri bulunmazsa yasada bulunan açık yüküm gereğince RTÜK idaresi Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Spotify'ın lisans yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini talep edecek.

Burada yasal olarak yapılacak işler doğru gibi gözüküyor. Çünkü yasa bu şekilde ancak çözüm yolunun da bulunması Türkiye'nin uluslarası saygınlığı açısından önemli. Umarım bu 72 saat içerisinde bir bağlantı noktası bulunur ve yasada belirtilenler gerektiği şekilde yerine getirilerek sorun aşılmış olur. Diğer türlü bu aşamada erişimin engellenmesi kaçınılmaz bir yere doğru gidiyor."