RTÜK’ten Medya Kuruluşlarına Yılbaşı Uyarısı!

2020 yılının bitmesine sayılı günler kala Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından medya kuruluşlarına yılbaşı uyarısı yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

RTÜK’ten Yılbaşı Uyarısı: Hassas Davranın

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu 4 gün boyunca medya kuruluşlarından program seçiminde hassas davranmalarını istedi.

Yazılı açıklamada, ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği yapımlara ağırlık verilmesi, eğitici ve öğretici yayınların öncelikli olarak yayınlanmasını temenni ettikleri belirtildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yaptığı açıklamada, "Yeni yılla birlikte 4 gün boyunca aziz vatandaşlarımızın evde aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri göz önünde bulundurulduğunda, televizyonlarda nostalji günlerinde olduğu gibi ailenin sıcaklığını yansıtacak faydalı, eğlendirici ve bilgilendirici programların yayınlanmasının önemi bir kat daha artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun, birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları ısrarla tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi:

“Tüm zamanlarda olduğu gibi çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden programların yayınlanmamasına özen gösteren kıymetli yayıncılarımızın, içinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha titiz davranmalarını yayıncılık otoritesi olarak altını çizerek hatırlatıyoruz. Bu durum kanuni bir yükümlülüğün ötesinde kamusal sorumluluk olarak görülmelidir.” “Bilhassa evde kalacağımız günlerde ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebileceği yapımlara ağırlık verilmesi, eğitici ve öğretici yayınların öncelikli olarak yayınlanması temennisiyle tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımıza başarılar diliyoruz.”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ek yılbaşı genelgesine aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.