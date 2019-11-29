RTÜK Yüksek Sesli Reklamlara Karşı Harekete Geçti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan uyarı ile birlikte yüksek sesli reklam yayınlarının önüne geçilecek.

Daha Yüksek Olamayacak

İzleyicilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda harekete geçen RTÜK, yayıncı kuruluşlar için yüksek sesli reklam uyarısı yaptı. Yayıncı kuruluşlar tarafından yapılan ses seviyesi yükseltme, normal yayın seviyesinin üstünde bir seviye ile dikkat çekme amacı taşıyor.

Bu durumdan rahatsız olan izleyiciler, RTÜK üzerinden pek çok şikayette bulundu. Şikayetlerin ardından program aralarında verilen reklam yayınlarını inceleyen RTÜK, Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) üzerinde incelemelerde bulundu.

Kurul tarafından yapılan inceleme sonrasında bazı sağlayıcılarda ticari iletişim yayınlarının ses seviyesinin, diğer yayın ses seviyesi ile aynı seviyelerde olmadığı tespit edildi. Kuruluşlarla bu konu hakkında iletişime geçen RTÜK, reklam ses seviyelerine azami dikkat edilmesini ve yükseltilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu seviyelerin yönerge içerisinde teknik olarak belirlendiğini vurgulayan kurul, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan hususlara aykırı yayın yapmakta ısrar eden sağlayıcıların gerekli yasal işlemler ile karşı karşıya kalacağını açıkladı.