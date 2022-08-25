Nvidia CEO'su Müjdeyi Verdi: RTX 30 Serisi Ekran Kartlarının Fiyatları Düşecek

Ekran kartı sektörünün en güçlü firmalarından olan Nvidia, yeni RTX 40 ekran kartlarını tanıtmak için artık gün sayıyor. Fakat bazı kullanıcılar için RTX 30 serisi bile ulaşılamayacak kadar pahalı. Bu durumu göz önünde bulunduran Nvidia, RTX 40'lar çıktıktan sonra RTX 30 serisi ekran kartlarında indirim garantisi verdi.

Geçtiğimiz gün bir haber sitesine açıklamalarda bulunan Nvidia CEO'su Jensen Huang, RTX 40 serisi ekran kartlarının tanıtımından sonra RTX 30'larda fiyat iyileştirmeleri yapılacağına dair söz verdi.

RTX 30 Ekran Kartlarını Almadan Önce Biraz Sabredin!

Haber sitesine verdiği röportajda Ampere mimarisine sahip RTX 30 serisi ekran kartlarının şimdiye kadarki en başarılı ürünleri olduğunu belirten Jensen Huang, yakaladıkları bu ivmeyi yeni seri ile devam ettirmek istiyor. Bu sebeple Nvidia'nın AMD ve Intel ekran kartı piyasasından kendine pay kapmaya çalışırken RTX 30'ları çok daha uygun fiyatlara satışa sunabileceği düşünülüyor.

Nvidia, RTX 30 ekran kartlarında tüm ortaklarıyla beraber bir fiyat iyileştirmesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ancak gelen bilgilere göre indirimler bölgelere göre değişebilir. Çünkü geçtiğimiz yıl ABD'de RTX 30 serisinde büyük indirimler gözlemlense de dünya geneline bu indirimlerin yayılması bir hayli uzun sürmüştü.

Türkiye'de RTX 30 serisinden ekran kartlarını satın almak için biraz sabretmek gerekiyor. Çünkü RTX 40 ekran kartlarının tanıtımı hakkında son günlerde gelen tüm sızıntıların gösterdiği tarih önümüzdeki ay! Hal böyleyken çoğu kişi ekran kartı almak için biraz daha beklenmesi gerektiğini düşünüyor.