RTX 3090'ın İçinden Sarı Eldiven Çıktı!

Dünyada bazen bize “Yok artık!” tepkisi verdirtecek enteresan olaylar ile karşılaşabiliyoruz. Mesela örnek olarak bir ameliyatta kullanılan bir malzemenin hastanın vücudunun içinde unutulmasını gösterebiliriz. Benzer bir durum da bir bilgisayar oyuncusunun başına gelmiş ve RTX 3090 ekran kartının içinde sarı eldiven ile karşılaşmış.

RTX 3090’ten Sarı Eldiven Çıkan Kullanıcı Şaşkın!

Olayla karşılaşan kişi ise Reddit kullanıcısı olan antonyjeweet. Site üzerinden yaptığı açıklamaya bakılırsa antonyjeweet, RTX 3090 Founders Edition satın almış. Ne var ki kurulum aşaması sonrasında kartın ısısının normalin üstüne çıkarak 110 dereceye ulaştığını fark etmiş.

Bu durum karşısında şüpheye düşen kullanıcının ilk aklına gelen ise termal ped’lerin çıkartılmasının unutulduğu olmuş. Henüz yeni olduğu garanti kapsamında olan kartı bu kapsamdan çıkartma pahasına müdahalede bulunan antonyjeweet, RTX 3090 Founders Edition’ı açtıktan sonra sarı renk bir işçi eldiveni ile karşılaşmış.

Şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra eldiveni alan kullanıcı, akabinde bir buçuk saat kadar test yaptığını belirtmiş. Söylediğine göre de bu test sırasında en aşağı on ve en fazla da seksen altı dereceyi görmüş.

Peki bu olayın ardından ne oldu? Ekran kartı garanti kapsamındayken kullanıcı tarafından açılması nedeniyle, NVIDIA ilk etapta garantinin artık geçersiz olduğunu söylemiş. Ne var ki bu gelişmenin internette hızla yayılmasının ardından, söz konusu üretim bölümünde çalışan birinin eldiveninin olması dolayısı ile ekran kartı üreticisi geri adım atmış. Öyle ki garantinin tekrardan geçerli sayılmaya başlanmış. Her ne kadar değişim veya başka bir şey önerilmese de, sorunsuz çalışıyor ise antonyjeweet’in kullanmaya devam edebileceği söylenmiş. Olası bir durumda arıza yaparsa da tamir edilebileceğinin sözü verilmiş.

Son dönemde karşılaştığımız en enteresan olaylardan birisi olduğunu söylesek, çok da abartmış olmayız herhalde? Ancak dünya genelinde devam eden çip tedariki sıkıntısının bunda etkisi de büyük. Malumunuz üretimin yapıldığı fabrikalarda işçilerin üstlerine aşırı baskı binebiliyor. Haliyle bu tarz sonuçları da olabiliyor. Bu bağlamda, ilerleyen zamanlarda buna benzer yeni gelişmeler ile karşılaşmamız olası. Yine de umarız yaşanmaz diyelim.