RTX 3090 Super Çok Yakında Satışa Sunulabilir

Yakın bir zamanda RTX 40 serisi ile karşılaşmayı beklediğimiz şu günlerde, bazı yeni sızıntılar RTX 3090 Super ile ilgili çalışmaları ortaya koyuyor. Peki yeni ekran kartı kullanıcılara neler sunacak ve diğer modellerden ne kadar güçlü olacak? İşte merak edilen detaylar!

RTX 3090 Super Nasıl Olacak?

RTX 3090 Super ile ilgili sızıntılar, yeni ekran kartının RTX 3090 ile kıyaslandığında bir miktar daha iyi olacağını işaret ediyor. Yine de bu ufak güncellemeden doğan yenilenmiş bileşenler, onu en güçlü ekran kartı konumuna getirmek için yeter de artar gibi gözüküyor.

ÖZELLİKLER RTX 3090 Super RTX 3090 RTX 3080 Ti CUDA Çekirdekleri 10.752 10.496 10.240 RT Çekirdekleri 84 82 80 Tensor Çekirdekleri 336 328 320 Bant Genişliği 1 TB / s 936.2 GB / s 912.4 GB / s TGP 400W 350W 350W

RTX 3090 Super ile birlikte kullanıcılar, günümüzün en performanslı ekran kartına sahip olabilecekler. Buna karşın söz konusu adımın RTX 40 serisi ile ilgili bazı soru işaretleri yarattığı oldukça aşikar. Tabii ki bu konuda net bir bilgi için NVIDIA tarafındaki resmi açıklamaları beklemek daha doğru olacaktır.

Söylentiler doğrulandığı takdirde RTX 3090 Super, RTX 30 serisinin 'Super' ekine sahip ilk ekran kartı olmuş olacak. Bu arada söylentiler 2021 yılında lansmanı beklememiz gerektiğine işaret ediyor ki, bu da oldukça yakın bir zamanda yeni modelle tanışabileceğimiz anlamına geliyor.

Peki siz RTX 3090 Super hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce RTX 40 serisi ne zaman çıkacak ve RTX 3090 Super bunu bir adım geciktirebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.