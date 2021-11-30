NVIDIA önümüzdeki sene RTX 4000 serisini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor ve bazı yeni sızıntılara göre RTX 4000 serisi, 5nm üretim teknolojisi ile gelecek gibi gözüküyor. Peki bu kullanıcılar için ne ifade ediyor? Merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik.

RTX 4000 Serisi 5nm Üretim Teknolojisi ile Üretilecek

Şu ana dek RTX 4000 ailesine dahil ekran kartlarının nasıl olacağına yönelik çeşitli sızıntılar, raporlar ve iddialar ile karşılaşmıştık. Bunların önemli bir kısmı, yeni ekran kartlarının 5nm üretim teknolojisi ile üretileceğini işaret ediyordu. Şimdi, yeni bir sızıntı bu iddianın temelini daha sağlam bir hale getiriyor.

Söz konusu sızıntının kaynağı tedarik zinciri olarak belirtilirken, yeni serideki bu atılım büyük bir gelişme olarak nitelendirildi. Bu, gerçekten de verimlilik için önemli bir adım olacaktır.RTX 4000 serisinin 2022 yılında kullanıcılarla buluşması beklenirken, yeni çıkacak ekran kartlarının tam olarak nasıl şekilleneceği konusundaki bilgiler halen yetersiz seviyede.

Buna karşın RTX 4090 ile ilgili birkaç sızıntıya tanık olmuştuk ve 24 GB GDDR6X VRAM bellek yapılandırması, 384 bit bellek arayüz genişliği ve 18.432 CUDA çekirdeği ile geleceğini duymuştuk. Ayrıca saat hızlarının da 2.3 GHz ila 2.5 GHz arasında olacağı ifade edilmişti. Tüm bu yönleri ile RTX 3090 ile kıyaslandığında 2,5 kat daha hızlı bir performans sunması olası gibi gözüküyor.

Öte taraftan resmi tanıtım etkinliği yapılana dek tüm bu bilgilere mesafeli bir duruş sergilemekte fayda var. Peki siz RTX 4000 serisinden neler bekliyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.