NVIDIA'nın Yeni Ekran Kartı RTX 4070 Ti'ın Görüntüleri Ortaya Çıktı

RTX 4070 Ti ile ilgili bir süredir beklenen yeni gelişmeler yaşanıyor. Yepyeni ekran kartının ilk görüntüleri bugün ortaya çıktı.

RTX 4070 Ti muhtemelen piyasaya sürülecek bir sonraki NVIDIA ekran kartı olacak. NVIDIA, Ocak ayı başlarında CES için yepyeni bir açılış konuşması planlarken, RTX 40 serisinde yeni bir ekran kartının duyurulacağı herkesin beklentileri arasında bir numarada.

AD104, Yeni Ekran Kartlarının Boyutunu Küçültebilir

RTX 4090 teknoloji gücü anlamında büyük bir sıçrama sağlamış olsa da RTX 4080 fiyatlandırma sorunları nedeniyle pek de beklenen ilgiyi göremedi. Twitter'da RTX 4070 Ti'ın sızıntısını gerçekleştiren @Zed__Wang, yaklaşan ekran kartına güç sağlayacak AD104 grafik çipinin görselini paylaştı.

AD104, RTX 4070 Ti'da yer alacak ancak daha düşük seviye kartlarda ve mobil cihazlarda biraz daha ince bir sürümünün kullanılması bekleniyor. Çip, TSMC'nin ekran kartının BOM maliyetini biraz artıracak olan 4N özel üretim sürecine dayanıyor.

Bu AD104 çipinin diğer modellerde yer alıp almayacağını ve daha düşük seviye RTX 40 serisi ekran kartlarının daha fazla küçültülmesini sağlayıp sağlayamayacağını yakında öğrenebileceğiz.