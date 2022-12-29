RTX 4070 Ti Çin'de Ön Siparişe Açıldı: işte Fiyatı

Nvidia geçtiğimiz aylarda performans konusunda canavar olarak nitelendirebileceğimiz RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartlarını duyurmuştu. Yüksek performansın yanında yüksek fiyat etiketiyle gelen kartlar için uygun fiyatlı bir alternatif, kullanıcılar tarafından bekleniyordu. RTX 4070 Ti, sonunda Çin'de ön siparişe açıldı. Ancak fiyatı hiç de iç açıcı değil.

Birçok otorite, ekran kartının 1000 dolardan daha ucuza çıkmasını bekliyordu. Fakat Nvidia'nın ekran kartı çıkmadan önce uyguladığı son 100 dolarlık indirime rağmen RTX 4070 Ti istenen fiyata düşmeyecek gibi görünüyor.

RTX 4070 Ti Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Özellikleri

İptal edilen RTX 4080 12GB modelinin yerine satışa sunulacak olan RTX 4070 Ti, 12 GB bellek kapasitesine ve 2310 Mhz taban hızına sahip. 192 Bit bant genişliğine sahip GDDR6X bellekler, 21 Gbps hıza ulaşabiliyor. RTX 4070 Ti'ın TDP'si ise 285 W olarak belirlenmiş durumda.

Gelen duyumlara göre en ucuz versiyon olan Inno3D RTX 4070 Ti X3'ün 1034 dolardan Çin'de ön siparişe açıldığı belirtiliyor. Yani Gigabyte ve ASUS gibi markaların düzenlemesinden geçen RTX 4070 Ti'ların 1070 ile 1175 dolar arasında fiyat etiketine sahip olacağını varsaymak mümkün. Vergilerin de dahil olmasıyla birlikte RTX 4070 Ti Türkiye fiyatının 20 bin TL'yi aşması bekleniyor.

RTX 4070 Ti çıkış tarihi henüz kesinleşmese de gelen bilgilere göre ekran kartının 3 Ocak 2023 tarihinde satışa sunulacağı düşünülüyor.