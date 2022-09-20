Nvidia Geforce RTX 4080 ve RTX 4090 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Ekran kartı sektörünün en güçlü ismi olan Nvidia, her sene olduğu gibi son çeyrekte yeni nesil ekran kartlarını tanıttı. GeForce RTX 40 serisinden iki adet ekran kartı görücüye çıktı. Firmanın şimdiye kadar ürettiği ekran kartlarından çok daha iyi performans gösteren RTX 4080 ve RTX 4090 Ekim ve Kasım aylarında satışa sunulacak.

Son yıllarda donanım tarafını yazılımla da desteklemeye başlayan Nvidia, yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartlarına birçok özellik ekledi. Yeni geliştirilen Ada Lovelace mimarisini kullanan RTX 4080 ve RTX 4090'da önceki nesle göre kayda değer performans artışı bekleniyor.

RTX 4090 Önceki Nesli İkiye Katladı!

Yeni nesilde en büyük farkı yaratan Ada mimarisi sayesinde artık çok daha gerçekçi ışık simülasyonu mümkün hale geldi. RTX teknolojisi neredeyse 4 yıldır hayatımızda olsa da bazı oyunlarda ekran kartları çok fazla zorlanabiliyordu. Bu sorunun üzerine yoğunlaşan Nvidia, RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartlarını ışın izleme açıkken çok daha iyi performans verecek şekilde tasarladı.

Şu an piyasada bulunan en güçlü ekran kartı olarak görülen RTX 3090 Ti, yeni neslin en güçlüsü RTX 4090 karşısında fazlasıyla zayıf kaldı. RTX 4090, Microsoft Flight Simulator ve Warhammer 40.000 gibi ekran kartlarını zorlayan oyunlarda önceki nesle performans konusunda iki kat fark attı. Öte yandan yeni geliştirilen DLSS 3 teknolojisi ve Ray Tracing: Overdrive ile birlikte Cyberpunk 2077'de 4 kata yakın FPS artışı sağlandı.

DLSS 3 Yalnızca RTX 40 Serisinde Olacak

Nvidia'nın yapay zeka ile görüntü işleme algoritması DLSS için üçüncü sürüm de etkinlikte tanıtılan yenilikler arasındaydı. Şimdilik yalnızca RTX 40 serisi ekran kartlarında kullanılabilecek olan DLSS 3, oyun dünyasında devrim yaratabilir.

Yeni teknoloji hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Nvdia Reflex ile Online Oyunlarda Daha Düşük Gecikme!

Online oyunlar için en önemli şeylerden biri de gecikmedir. Saliselerin bile oyunların kaderini değiştirebileceğinin farkında olan Nvidia, yeni geliştirdikleri Nvidia Reflex teknolojisi sayesinde oyunculara daha düşük gecikme süreleri sağlamayı amaçlıyor. Rainbow Six Siege oyununda RTX 3060 ve 60 Hz görüntü ile 43 ms gecikme yaşanırken RTX 4080 ile bu süre 24 milisaniyeye kadar indirildi. 360 Hz'e geçildiği takdirde ise 12 milisaniyeye kadar düşüş gözlemlendi.

RTX 4080 Özellikleri ve Fiyatı

Gefroce RTX 4080 (16 GB) Geforce RTX 4080 (12 GB) NVIDIA CUDA Çekirdekleri 9728 2680 Artırılmış Saat Hızı (GHz) 2.51 2.61 Bellek Boyutu 16 GB 12 GB Bellek Tipi GDDR6x GDDR6X

RTX 4080 fiyatı 16 GB bellek kapasitesine sahip versiyon için 26.200 TL, 12 GB olan versiyon için ise 19.650 TL olarak ülkemizde belirlendi. RTX 4080'lerin 2022 Kasım'da satışa çıkması bekleniyor.

RTX 4090 Özellikleri ve Fiyatı

GeForce RTX 4090 NVIDIA CUDA Çekirdekleri 16384 Artırılmış Saat Hızı (GHz) 2.52 Bellek Boyutu 24 GB Bellek Tipi GDDR6X

Yeni neslin en güçlü ekran kartı olması beklenen RTX 4090 fiyatı 34.800 TL olarak belirlendi. Nvida'nın yaptığı resmi açıklamaya göre RTX 4090 ekran kartları 12 Ekim tarihinde raflarda yerini alacak.