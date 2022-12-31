RTX 4090 ile RTX 4060 Performans Testi Kıyaslamaları Ortaya Çıktı

RTX 4090 piyasaya sürülmesiyle birlikte hâlihazırda piyasanın en güçlü kartı konumunda. Elbette bu konuda kıstas yalnızca son çıkan ekran kartı olması değil, performans testlerinde aldığı sonuçlar. Bu bağlamda RTX 4060 ile performans testlerinde kıyaslanan kartın sonuçlarına gelin hep beraber bakalım.

RTX 4090 ile RTX 4060'ın performans testi kıyasını içeren sonuçlarda modellere dair daha net detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Mobil yani dizüstü varyantlarına dair bilgilere göre RTX 4090'ın mobil varyantı 40 teraflop işlem gücüne sahip. RTX 4060 tarafında ise bir önceki modele kıyasla %20 daha hızlı performans bulunuyor. RTX 4060'ın mobil varyantının kaç teraflop işlem gücüne sahip olduğu ise belirsiz.

RTX 4090 Masaüstü ile Mobil Varyantları Arasında Bariz Bir Fark Var

RTX 4090'ın mobil varyantının bulunduğu sistemde testler Intel i9-13900HX işlemci ve 32GB DDR5 RAM bellekli parçalarla gerçekleştiriliyor.

Videocardz'ın testlerine göre RTX 4090’ın bu mobil varyantının performansı, aynı kıyaslamada 204.921 puan alan masaüstü bilgisayarlar için üretilmiş RTX 3090’dan yalnızca biraz daha iyi ancak RTX 4090'ın mobil varyantı masaüstü versiyonuna kıyasla %40 daha yavaş performans veriyor.

Öyle ki, masaüstü bilgisayarlar için üretilen RTX 4090 aynı kıyaslamada tam 356.406 puan elde etmeyi başarmıştı.