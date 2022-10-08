RTX 4090'da Stok Sıkıntısı Yaşanmayacak

Nvidia'nın son teknoloji ekran kartları geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran ekran kartlarının stok sıkıntısı yaşayıp yaşamayacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen RTX 3000 serisi ekran kartları, kısa sürede tükenmiş ve arz-talep dengesi bozulmuştu. Yeni gelen bilgilere göre Nvidia RTX 4090'lar herkese yetecek sayıda üretilecek.

Ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntıları, kısa sürede ikinci el fiyatlarının artmasına ve kara borsa satışlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ancak Moore's Law is Dead isimli bir YouTuber'ın açıkladığına göre durumun farkında olan Nvidia, sorunu çözmek adına yüksek sayıda üretim planladı.

RTX 4090'lar 12 Ekim'de Raflarda Yerini Alacak!

Şu an piyasada bulunan en hızlı ekran kartı olan RTX 3090 Ti'a kıyasla %80 daha yüksek performans göstermesi beklenen RTX 4090 ekran kartları, 12 Ekim tarihinde raflarda yerini alacak. 450 W elektrik tüketimiyle dikkat çeken ekran kartlarının büyük farklar yaratacağı düşünülüyor. Gelen bilgilere göre en azından ABD pazarında RTX 4090'lar için stok sıkıntısı yaşanmayacak. Nvidia'nın global pazarda da sorunu aşmak için ortak firmalarla birlikte çalışmalarına devam ettiği bildiriliyor.

Özellikle kripto para madeni yapan kimseler tarafından anında stoklardan satın alınması beklenen RTX 4090 için herhangi bir kısıtla getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor. Nvidia'nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde 34.800 TL'den satılacak olan RTX 4090, dünya ile aynı anda 12 Ekim'de satışa sunulacak.