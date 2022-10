RTX 4090'ın Xbox Series S'ten Daha Büyük Olduğu Ortaya Çıktı

Yakın zamanda NVIDIA, her türlü yapay zekâ yükseltme teknolojisini ve yeni performansıyla dikkat çeken yeni ekran kartını duyurdu. NVIDIA'nın yeni RTX 40 serisini nasıl konumlandırdığına dair bazı tartışmalar var ancak potansiyel performans kazanımlarından bazıları her zamanki gibi heyecan verici olmaya devam ediyor ancak bu üst düzey kartı mevcut kasanıza sığdırmayı umuyorsanız ne kadar fiziksel alanınız kaldığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Okami Games'in Twitter üzerinden paylaştığı görsele göre yeni nesil RTX 4090, Xbox Series S konsolundan çok daha büyük.

The 4090 is bigger than an Xbox Series S. pic.twitter.com/U0AtgyZapf