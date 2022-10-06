RTX 4090'ın Xbox Series S'ten Daha Büyük Olduğu Ortaya Çıktı

Yakın zamanda NVIDIA, her türlü yapay zekâ yükseltme teknolojisini ve yeni performansıyla dikkat çeken yeni ekran kartını duyurdu. NVIDIA'nın yeni RTX 40 serisini nasıl konumlandırdığına dair bazı tartışmalar var ancak potansiyel performans kazanımlarından bazıları her zamanki gibi heyecan verici olmaya devam ediyor ancak bu üst düzey kartı mevcut kasanıza sığdırmayı umuyorsanız ne kadar fiziksel alanınız kaldığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Okami Games'in Twitter üzerinden paylaştığı görsele göre yeni nesil RTX 4090, Xbox Series S konsolundan çok daha büyük.

The 4090 is bigger than an Xbox Series S. pic.twitter.com/U0AtgyZapf — Okami Games (@Okami13_) October 5, 2022

Hacimleri Kıyaslandığında RTX 4090 Bariz Bir Şekilde Daha Büyük

Elbette RTX 4090, bir Xbox Series S ile karşılaştırıldığında mutlak bir performans canavarı ancak Microsoft'un mühendislik ekibinin 120 fps'de 1080p grafik kapasitesine sahip tam bir oyun konsolunu nispeten çok daha küçük bir alana sığdırabilmesi büyük bir mühendislik harikası.

İki ürünün hacimleri de kıyaslandığında RTX 4090'ın daha büyük olduğunu görebiliyoruz.

Xbox Series S: Hacim = 27.5×15.1×6.5 = 2699.125 centimeters³

NVIDIA RTX 4090: Hacim = 33.6×14.0×6.1 = 2869.44 centimeters³

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