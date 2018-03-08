Rubik Küp Çözen Robot Rekoru Kırıldı

Donanımsal konularda yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkan Ben Katz ve Jared Di Carlo, geliştirdikleri yeni robotla birlikte rubik küp rekorunu kırdılar. Daha önce 0.637 saniye olan rekor, yeni çalışmayla birlikte 0.38 saniyeye çekildi.

İnsanlar kendi aralarında rubik küp çözme yarışmaları yaparken, bir grup geliştirici aynı rekor denemelerini robotlarla yapmaya çalışıyorlardı. Rubik küp çözmek için üretilen robotlarla birlikte küpü en hızlı şekilde çözmeye çalışan robot uzmanları, geçtiğimiz günlerde yeni bir rekor kırmayı başardılar. Daha önce 0.637 saniye olan bir robot tarafından en hızlı rübik küp çözme rekoru, Ben Katz ve Jared Di Carlo tarafından geliştirilen robot tarafından 0.38 saniyeye getirildi.

Kendi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Di Carlo, “Daha önce rekor denemesi yapan robotlarda kademeli motorlar kullanıldığı fark ettik ve daha iyi motorlar yardımıyla rekoru kırdık” dedi. Rubik küp çözmek için özel olarak hazırlanan robotun, küpün bir bloğunu 10 milisaniyede çevirebilecek şekilde tasarlandığı söylenirken, herhangi bir küpün 19 ya da 20 hareketle yekpare hale getirildiği aktarıldı. Kullanılan kademeli motorların, rubik küpleri 0.25 saniyede çözülebilecek kapasitelerinin olduğu kaydedilirken, rekor denemelerinin devam edeceği de belirtildi. Rekorun kırıldığı o anlar ise şöyle görüntülendi: