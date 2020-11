LoL’ün Yan Oyunu Ruined King Çıkış Tarihi Açıklandı

MOBA türündeki League of Legends ve FPS türündeki Valorant video oyunları ile tanınan Riot Games, yeni bir video oyunu üzerinde çalışıyor. Riot Games'in ilk tek oyunculu sıra tabanlı rol yapma oyunu türündeki Ruined King çıkış tarihi açıklandı.

Ruined King Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Riot Games, yeni video oyunlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl duyurusu gerçekleştirilen Ruined King: A League of Legends Story oyunu, duyurulduğu ilk günden beri milyonlarca League of Legends oyuncusu tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Oyuncuların kafasında sıra tabanlı rol yapma oyunu türündeki Ruined King çıkış tarihi ile ilgili soru işareti oluşmuştu. Peki, Ruined King: A League of Legends Story ne zaman çıkacak?

Riot Games tarafından Ruined King çıkış tarihi açıklandı. Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Ruined King: A League of Legends Story, 2021 yılının başlarında PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Riot Games’in ilk tek oyunculu sıra tabanlı rol yapma oyunu türündeki Ruined King’in PC sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak.

PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerine sahip olan oyuncular, yeni nesil konsollara ücretsiz olarak yükseltebilecek. Riot Forge ve Airship Syndicate tarafından geliştirilmekte olan video oyunu Türkçe dublaj ve altyazı desteğine sahip olacak. Geliştirici Airship Syndicate, daha önce Darksiders Genesis ve Battle Chasers: Nightwar isimli video oyunlarını geliştirmişti. Ruined King’in web sitesinde Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri ve Yasuo şampiyonları yer alıyor.

2021 yılının başlarında çıkışını gerçekleştirecek olan video oyununun web sitesinde “League of Legends şampiyonlarından oluşan bir ekip kur, Bilgewater’ı keşfet ve Gölge Adalar’a yelken açarak ölümcül Kara Sis’in ardındaki gizemleri açığa çıkar” ifadeleri bulunuyor. Ruined King: A League of Legends Story ilgili henüz detaylı bir bilgi verilmedi ancak aralık ayında oyunla ilgili yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Riot Games, Ruined King: A League of Legends Story ile ilgili bir fragman yayımladı. 2 dakika 1 saniye uzunluğundaki fragmanında Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri ve Pyke şampiyonlarını görüyoruz. Şirketin ilk tek oyunculu sıra tabanlı RPG oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.